‘Déjate querer’ anuncia sus invitado para hoy, 9 de julio de 2022

Déjate querer sigue intentando asentarse en la noche de los sábados. Para intentar volver a liderar por encima de La Voz Kids, que aterrizó la semana pasada como competencia, contará con tres invitados de lujo, entre los que se encuentran una actriz, un cantante y una exconcursante de Supervivientes.

Antonio José

El cordobés saltó a la fama en nuestro país cuando solo tenía 10 años, momento en el que se convirtió en el representante de España en el festival Eurojunior. Con su canción Te traigo flores, que compuso para su abuela, consiguió el segundo puesto del concurso.

En un momento en el que debía decidir si dedicarse al mundo del fútbol o la música, su madre le inscribió en La Voz, todavía en su etapa en Telecinco. Su victoria le sirvió para arrancar un gran carrera musical en la que a día de hoy sigue inmerso.

Carolina Cerezuela

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carolina Cerezuela (@carolinacerezuela)

La actriz se convirtió en una de las mujeres más conocidas de nuestro país gracias a Camera Café. El estreno de la película basada en la famosa serie de Telecinco, producida por Arturo Valls, la ha devuelto a la actualidad después de una larga temporada apartada del foco.

La invitada de Déjate querer se casó en el año 2011 con Carlos Moyá, con el que ha formado una bonita familia con tres hijos: Carla, nacida en 2010; Daniela, en 2014 y Carlos, en 2015. El entrenador de Rafa Nadal vive un gran momento profesional excepcional gracias a los éxitos del mallorquín.

Desy Rodríguez

Fue la concursante más polémica de Gran Hermano 14 y acaba de aterrizar en España después de su paso por Supervivientes 2022. La colaboradora recibirá una bonita sorpresa en Déjate querer y seguro que hablará con Toñi Moreno de su complicada vida.

«Las miserias que he pasado las he contado todas. Yo no tengo nada que esconder. ¿Qué puede contar de mí Kiko? ¿Que yo me he prostituido cuando me moría de hambre porque no tenía ni un duro y estaba sola en la calle? En Madrid me vi sola», confesó con Carlos Sobera en el reality isleño.