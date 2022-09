Darell y Omar Montes unen fuerzas en ‘La Bruja’, su esperada colaboración

Darell es toda una figura dentro del género urbano pero sobre todo en el trap. Aparte de por su característica voz puede que te suene por sus míticas frases “the real rondon” o “everybody go to the discotek” que se pueden escuchar en muchas canciones. Esta última pone nombre al que será su próximo trabajo.

La Bruja es el tercer single de Everybody go to the Discotek y, en él, el puertorriqueño se une a Omar Montes con la intención de crear un hit que una los continentes. Ambos combinan sus estilos mezclando el trap y el flamenco en un cóctel que sin duda querrás escuchar. Sus anteriores singles fueron Mi Peor Error y Dame Break, junto con Sech.

La canción trata sobre el deseo hacia una mujer del que echan la culpa a “la bruja”. Jugando con metáforas sobre lo prohibido y sobre cómo esa enigmática figura les ha embrujado y ella, sin embargo, no siente lo mismo.

El videoclip comienza con Omar Montes chateando con Darell para después teletransportarse a una discoteca repleta de mujeres. En ella se puede observar a una mujer misteriosa que cubre su rostro con una máscara, La Bruja, que acapara toda la atención y protagonismo en el video. Grabado en Miami combina escenas tanto en solitario como de los dos artistas juntos.

Si sigue este camino juntándose con grandes nombres de la industria, puede que Darell repita éxitos como los conseguidos anteriormente en Otro Trago junto con Sech, Te Boté (Remix) con el que estuvo en el puesto #1 del Hot Latin Song de Billboard durante 26 semanas o 4K con El Alfa y Noriel.

Everybody go to the Discotek todavía no está finalizado a falta de algunos detalles y no tiene fecha de salida pero mientras tanto se puede disfrutar de La Bruja y sus demás temas.