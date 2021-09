Beatriz Luengo está de vuelta con un nuevo single. La artista acaba de lanzar ‘Chanteito pa’ un ex’, una canción a la que se ha unido el artista Darell, siendo una colaboración que ambos tenían muchas ganas de hacer. Además, viene acompañado de uno de los mejores videoclips de la cantante hasta la fecha.

Basada en una historia real, ‘Chanteito pa’ un ex’, es una canción inspirada en el desengaño, y en la que la artista se desahoga a través de la letra de este beat urbano.

Un beat que ya se ha convertido en una de las señas de identidad de Beatriz Luengo. La cantante y compositora, se lanza al principio de la canción con la siguiente frase: “Hoy quiero hacerte una canción de amor pero no me sale, me gustaría llamarte mi amor pero cabrón es lo que sale”, un inicio irónico que da paso a la historia que cuenta la canción.

Este sarcasmo en forma de beat, desengaño y serenata venenosa se llama “Chanteíto pa’ un Ex” y ya está en YouTube 🤪❤️🔥https://t.co/wGhOf6Ijgo#ChanteitoPaUnEx — Beatriz Luengo (@EsBeatrizLuengo) September 10, 2021

“La mejor artista que ha hablado de desengaño desde el sarcasmo es Paquita la del Barrio. Así que la invitamos a hacer un cameo en el vídeo y nos dijo que sí” dice la artista. “Mi amigo y yo pasamos la noche cantando “Rata de dos patas” el día de su ruptura así que era perfecto para nuestra historia”, añade.

Una historia real basada en un caso cercano a la artista, a la que se ha unido Darell. Y es que en palabras de Beatriz Luengo: “Su voz es una de las más especiales y con más sello de la música urbana, siempre ha sido uno de mis favoritos. Le mandamos el tema y respondió al segundo “Diablo ese tema está CABRON”…y grabó ese mismo día su parte”.

Por otra parte, el videoclip de esta canción ha sido dirigido por Fernando Lugo, un realizador referente para multitud de artistas como Bad Bunny, entre otros. Un videoclip espectacular, en el que los colores y el ambiente de Frida Kahlo son los protagonistas. ¡No te lo puedes perder!.