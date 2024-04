Danny León impacta a David Broncano en ‘La Resistencia’ con sus respuestas a las preguntas clásicas

El pasado martes 9 de abril, en La Resistencia, David Broncano recibió la vista de Danny León y Naia Laso, los dos skaters olímpicos que acudieron al programa de Movistar Plus+ para pasar un buen rato. Como es costumbre en el programa, los invitados no pudieron escabullirse de responder las preguntas clásicas del programa y que suelen levantar más de una polémica.

En el episodio de ayer, fue la respuesta de Danny León la que más sorprendió al presentador. Y es que Broncano quiso dejar claro que la pregunta acerca de cuántas relaciones sexuales habían mantenido en los últimos 30 días no podría ser respondida ya que la deportista es menor de edad, por lo que solo dejaban una pregunta a responder: dinero en el banco. Y es que con esta pregunta, el skater contó algo que le pasó a raíz de su última visita al programa.

Hoy va a ir todo sobre ruedas jejejeje ¿lo pilláis? Hacen skate. Ruedas jeje. Perdón. pic.twitter.com/yTeFSICbsp — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 9, 2024

«Os iba a hacer las preguntas clásicas, pero sólo se puede hacer una. Dinero en el banco, Danny di tú primero», introdujo el tema el presentador. «No me gusta mucho hablar de dinero. La última vez que vine me quedé ahí, como que no lo dije y me entraron a robar en casa», comenzó contando el deportista. «Se llevaron dinero. Ya no tengo dinero en casa», decía Danny León, preocupando al presentador por la posible relación entre su anterior visita y el robo.

«¿Pero qué tenías dinero en casa?¿Ahí en un sobre?», preguntaba el humorista. «A veces vamos a campeonatos y te lo pagan en efectivo», explicó el deportista contando la razón de porqué tenía el dinero en casa. Sin embargo, no quiso decir la cifra exacta de la cantidad de dinero que tiene, sino que contó lo que podría comprarse con ese dinero: «Ahora mismo en Madrid no podría comprarme un piso, pero tranquilamente me podría comprar un coche».

Hoy había que hacer una versión KIDS de las Preguntas Clásicas™. En vez de cuánto dinero tienes pegaba más cuánta pagan te dan tus padres. #LaResistencia pic.twitter.com/u9bgouhMAN — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 9, 2024

La respuesta de Naia Laso a las preguntas clásicas de La Resistencia

Como la joven es menor de edad, Broncano le lanzó una broma en su turno de las preguntas clásicas: «¿Cual es la paga semanal?». La skater le contestó que no tenía paga, así que el presentador le preguntó que cómo se gestionaba el dinero. Para hacer una aproximación que pudiera dar una idea del dinero que tiene la deportista, le preguntó qué era lo más caro que se había comprado.

Parecía imposible que alguien superase el récord de salto de Jordan, que es profesional. Es verdad que aquel día saltó sin darse importancia pero no quitemos mérito a @danny_leon que ha saltado como un demonio. pic.twitter.com/hvrU2rRtED — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 9, 2024

Y es que la joven le siguió la broma al humorista contestándole que lo más caro que se había comprado nunca había sido un Colacao. «Bueno, pues ya está, esas han sido las preguntas. Se ha hecho hoy una versión para menores», concluía el presentador para cerrar la tanda de preguntas clásicas a Danny León y a Naia Laso.