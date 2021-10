Danna Paola está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera en la música. La cantante y actriz mexicana acaba de ser nominada a los premios Latin Grammy, un nuevo logro que confirma que se ha posicionado como una de las artistas latinas del momento a nivel internacional.

La artista mexicana ha compartido muy emocionada, una reflexión con sus seguidores, tras haber sido nominada a los Grammy por su primer álbum de estudio ‘K.O’. Un premio que ha querido compartir con ellos, animándoles a que no decaigan ni dejen nunca de perseguir sus sueños, por muy duro que se haga el camino.

“28/09/21 los tiempos de Dios son perfectos! joder sigo muy emocionada ( disculpen mi bombardeo de la noticia ) pero quería dejar esto x aquí”, comenzó a escribir la artista mexicana a través de su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Danna Paola (@dannapaola)

“Hoy aprendí que no nos debe de dar miedo brillar, sobresalir, aplaudirte, sentirte orgulloso y bendecido, abrazarte por un logro más, mirarte al espejo y decir “You worked so hard for this, and you’ve been through so much, and now look at you””, continuó. Un mensaje con el que quiere animar a sus seguidores a intentar salir de su zona de confort, y a que no tengan miedo a luchar por sus sueños.

La artista termina el mensaje confesando que había soñado con este momento, y que está convencida de que lo mejor aún está por llegar. “Y si, este momento estaba en mi bucket list de sueños, so… estoy segura que lo que sigue será aún mejor… MY FUTURE IS UNLIMITED. nos vemos en VEGAS! 💖 @latingrammys”. Un mensaje inspirador, que tras su nominación en los Latin Grammy, demuestra que los sueños se cumplen si vas a por ellos.