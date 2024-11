El Hormiguero ha cerrado por todo lo alto la semana de invitados con la visita de Dani Martín, que vuelve al plató que ya es como su segunda casa. El cantante ha acudido a la llamada de Pablo Motos para hablar de su nuevo disco, titulado El último día de nuestras vidas. Este trabajo será el que presente durante los conciertos que que ofrecerá en el WiZink Center de Madrid en el año 2025 y por la gira que acaba de anunciar en toda España para 2026 en la que ya están las entradas a la venta desde hace días. Además de su música, también ha llamado la atención su cuerpo, ya que ha lucido una importante bajada de peso que ha querido contar ante las cámaras.

Tras una semana de mucha polémica después de lo ocurrido con la entrevista a Jorge Martín, Pablo Motos se ha podido sentir cómodo gracias a un buen amigo de programa desde hace años, por eso ha celebrado que haya vuelto: «Primero te quiero decir que te he echado de menos». Dani no ha sido menos y también ha dejado clara su felicidad: «Y yo a ti también. Recuerdo una conversación telefónica en la que te dije que cuando vamos a El Hormiguero es cuando más entradas de conciertos he vendido en mi vida. Así que como todos los Wizink Center están agotados, le digo a todo el mundo que ya están todas las entradas de la gira a la venta, son 16 fechas y algunas ya están casi agotadas», ha avisado. Se trata de algo que ya ha ocurrido, porque en años anteriores llegó a anunciar los conciertos nada más empezar su entrevista y logró cosas imposibles: «Con un rato en el programa de las hormigas he llegado a llenar dos Wizink en ocasiones anteriores», recuerda.

Este disco asegura que es el más rockero de su carrera en solitario, algo que ha llegado en un gran momento para el artista, que se ha sometido a un cambio físico y general en su vida. «Creo que el haber parado un tiempo, el haber estado buscando dentro de mí mismo, me ha llevado a un sitio muy interesante. En este disco está mi miedo al compromiso, que llevo años trabajando con mi psiquiatra y creo que puedo decir que ya he superado», ha explicado.

Pero en este disco también hay hueco para hablar de la industria: «También hay autocrítica, hay perdón y hay decepción con la situación de prostitución de la música que estamos viviendo, en la que se producen canciones como churros, sin ningún respeto… Hay mucho rock&roll, opino que es el disco más cañero de mi carrera en solitario y estoy muy orgulloso».

Volviendo a su miedo a las relaciones, Martín ha contado que su canción favorita de este trabajo se llama Carpe Diem, y que es la mejor que ha escrito en su carrera: «Habla del arrepentimiento, de no haberlo dado todo por una relación que lo merecía. Habla de cuando te das cuenta de que te has equivocado mucho».

La opinión del cantante sobre el reguetón

La música latina, en concreto el trap y el reguetón, siguen siendo los géneros de moda en 2024 y todo apunta a que eso no cambiará en mucho tiempo, por eso el presentador de El Hormiguero ha querido saber qué opina el cantante. «Me encanta, pero el reguetón bien hecho. Me gustan las cosas que salen de la tripa, que son reales. Me está costando ver a la gente de Soria haciendo reguetón, la verdad, no lo entiendo», ha dicho.

También ha habido tiempo para que cuente cómo ha sido el cambio físico que luce desde hace meses, asegurando que ha adelgazado más de 30 kilos. «Tengo que decir también una cosa, la gira en la que más entradas he vendido en mi vida fue la anterior, en la que estaba gordo como Miki Ballena, eso quiere decir que a mi público lo que le interesa son las canciones, no lo gordo o flaco que yo esté», ha celebrado.

El cambio radical ha llegado con el paso de los años y la sensación de que tiene que aprovechar el tiempo: «Es cierto que según cumples años y ves que no te queda tanto tiempo por vivir, empiezas a cuidarte más. He dejado el alcohol, por completo, y estoy rápido como un rayo».

Las confesiones no han acabado ahí, ya que reconoce que no sabe ponerse límites en muchos aspectos de la vida: «Yo no era de copas, pero sí de vino, bebía mucho vino, soy una persona que no tiene fin, con el amor, con la música, con todo…».

Dani Martín habla de su relación con Blanca Suárez

Aunque en las últimas semanas se ha sabido que está comenzando una bonita historia con María Hervás, en el pasado fue protagonista absoluto de la prensa rosa cuando comenzó a salir con la actriz. Esa relación llegó en el momento de máximo éxito para los dos, ella triunfando en cine y televisión y él siendo el cantante más famosos de nuestro país gracias a El Canto del Loco, pero todo se acabó por culpa de la prensa, tal y como ha denunciado.

«No podíamos vivir, no podíamos salir a la calle, nos seguían dieciocho coches a todas partes. Sufrimos mucho, éramos jóvenes, nos queríamos mucho, pero no pudimos ser libres. Hay cosas más jodidas en la vida, está claro que soy un afortunado, pero aquello fue una putada gorda, la verdad», confiesa.