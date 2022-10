Dani Fernández, ganador del Premio Ondas 2022 a Fenómeno Musical del Año

El 2022 se quedará para siempre grabado en la memoria de Dani Fernández. Tras convertirse en líder de ventas con su disco Entre las dudas y el azar, agotar todas las fechas de conciertos de su gira y anunciar su primer concierto en el Wizink Center, los éxitos profesionales del artista no cesan, pues ha sido galardonado con un Premio Ondas.

A primera hora de la tarde del miércoles se conocía el fallo del jurado de la 69ª edición de los Premios Ondas. La Cadena Ser de Barcelona volvía a ser la encargada de revelar el nombre de los premiados, entre los que se encontraba Dani Fernández, quien recibirá el próximo mes de diciembre el premio a Fenómeno Musical del Año.

Una noticia que pillaba al artista completamente por sorpresa, tal y como escribió en sus redes sociales. «Gracias. Muchos pensarán que a veces exagero dándolas pero creo que en días como hoy se quedan cortas», escribía en una publicación de su cuenta de Instagram.

🎧 Premio #Ondas2022 nacional de música 🔹 Fenómeno musical del año: Dani Fernández (@DaniFdez) pic.twitter.com/MGdADboKYw — Premios Ondas (@Premios_Ondas) October 26, 2022

Y añadía: «Gracias a todos los que han considerado que fuese ganador del Premio Ondas este año. Me ha pillado totalmente de imprevisto porque uno nunca piensa que le va a llegar algo tan grande. ¿Qué está pasando en este 2022 para que la música no pare de darme tantas buenas noticias?. GRACIAS a la radio por apoyar mi música en una era donde todo caduca rápido, cuidando de mis canciones con mimo, cariño y tiempo. Así es como también concibo yo mi música».

«En días como hoy no puedo olvidar cuando hace cinco años estaba perdido y en la mierda porque no sabía hacia donde tirar. Me arriesgué y decidí empezar de cero enseñando quién era de verdad. Todo lo que ha venido después es mi historia y también la vuestra», concluye el texto publicado en sus redes sociales.

El Premio Ondas se une a la larga lista de reconocimientos y logros cosechados por Dani Fernández a lo largo de este año. Un año de innumerables éxitos profesionales, cuyo colofón final tendrá lugar el 29 de diciembre, cuando el artista actúe por primera vez en solitario en el Wizink Center de Madrid.