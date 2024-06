El restaurante de First Dates continúa recibiendo a sus nuevos solteros. El popular show de citas a ciegas de Cuatro se ha convertido en la opción favoritas de muchas personas a la hora de encontrar el amor. Un encuentro televisivo que no ha querido perderse Jesús.

El soltero de 48 años es originario de Quintanar de la Orden (Toledo) y es accionista del Club de Fútbol de Quintanar, pero trabaja como mecánico. «Este año me propusieron ser directivo y poner acciones y para adelante. A muerte con el Club Deportivo Quintanar», explica.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

Estuvo tres años casados, pero su matrimonio no funcionó debido a que su ex pareja se enamoró de otra persona. Es un hombre muy religioso y forma parte de tres hermandades. «Son las que me dan la vida», afirma. Fue entonces cuando, minutos después, llegó Lola.

La soltera de 43 años ha comentado que su vida cambió por completo cuando descubrió la vida animal. «Yo no me comería un cadáver y no me como un animal», destaca. El primer encuentro entre ambos no fue el esperado. Mientras Jesús señalaba que su cita tenía unos ojos muy bonitos, ella lo ha tenido claro. «Lola, este no es para ti», comentó ella.

A pesar de ello, los participantes se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras con el que Lola estaba encantada con el acento manchego del soltero, pero nada más. «Me recuerda a Filemón, pero más gordito», dijo.

Asimismo, ella ha querido saber si salía mucho porque ella se ha vuelto muy casera. De esta manera, ambos coincidieron en que les gustaban mucho las series de terror y el cine. Sin embargo, la soltera consideraba que Jesús estaba «obsoleto» cómo las películas de Paco Martínez Soria.

Por otro lado, a nivel físico, el participante le confesó que no iba al gimnasio. Pero, eso no le impide practicar ciclismo mientras va a trabajar todos los días. Un trayecto que dura 5 minutos. Un pequeño dato que a Lola no le ha aportado mucho, pues consideraba que eso no es hacer nada.

Por otro lado, y respecto al ámbito sexual, Lola le contó que haría un trío si no tuviera pareja. Además cuenta con mucha experiencia en el tema. Por su parte, Jesús no pudo opinar demasiado sobre ello, pues no había practicada nada de eso. «Verde, que te quiero verde, espabila un poquito», señaló la participante sobre cómo veía al soltero.

Lola consideraba que ella había conquistado por completo a Jesús, pero él no había hecho lo mismo con ella. Unas suposiciones muy acertadas que se vieron reflejadas en la decisión final de First Dates. Pues, mientras Jesús afirmaba querer tener una nueva cita con Lola, ella se negó porque «no le veo afín a mí».