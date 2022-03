Tras su reaparición en el plató de ‘Secret Story’ para aclarar los motivos de su separación con Luca Onestini, Cristina Porta ha vuelto a vivir una noche muy tensa. Y todo después de protagonizar un nuevo enfrentamiento con Nissy.

Este conflicto ha comenzado después de que la exconcursante estallara contra la periodista. Momento que aprovechó para sacarle temas personales, como su reciente ruptura, alegando que a causa de ellos vive amargada: “Me dijiste que él nunca querría estar con una persona como yo pero mira, contigo tampoco”.

Palabras que no han sentado nada bien a la subcampeona de la primera edición que, indignada, ha intentado contenerse. Así pues, se limitaba contestar a lo que le había criticado sobre su paso por el reality.

Aunque, ambas hermanas han continuado cargando contra ella. Además, Laila ha decidido intervenir para echarle en cara, lo que para ella fue su paso por el concurso de Telecinco: “Una carpeta que ya ha terminado” acusándola de haber estado manteniendo un papel hasta su ruptura con su expareja.

Cristina Porta: «Cada relación de amor es un mundo y ya vale de criticar. Todo el mundo es muy criticón y hay que dejar que cada pareja sea como sea» #SecretNoche10 pic.twitter.com/tx1DhwzwEz — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 21, 2022

La presentadora de la pasada gala, Toñi Moreno, se vio obligada a intervenir en este enfrentamiento que por momentos, se les estaba yendo de las manos: “No puedes atacar a una colaboradora con cosas personales cuando está aquí trabajando para dar su opinión sobre el concurso. No lo comparto y no lo voy a consentir”.

Asimismo, cansada de vivir la misma situación día sí y día también, Cristina Porta dijo al respecto: “¿Cuántas veces tiene que pasar para que la echen? ¿100?” comentaba la periodista mientras que la exconcursante seguía en su línea. De esta manera, la presentadora tajante la comunicó: “Me vas a obligar a expulsarte”.

Sin embargo, la esperada disculpa no ha llegado, y es que, tal y como ha indicado Nissy, no siente que tenga ningún motivo para pedir perdón a Cristina. Asimismo, Cristina Porta, que no podía ocultar su enfado, volvió a hacerlo notar cuando Toñi Moreno le dijo que opinara sobre un vídeo de Adrián y Marta: “No voy a comentar nada, a mí no se me respeta en plató y yo ahora no tengo ganas de comentar esto que acabamos de ver”. La presentadora quiso frenar la situación y hacer entrar en razón a la periodista: “A mí no me hables así que yo te quiero y te admiro mucho”.