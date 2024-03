«Ya la he liado»: Cristina Pedroche sorprende a Eduardo Navarrete en ‘Zapeando’ tras una inesperada pregunta

Eduardo Navarrete se ha convertido en uno de los colaboradores semanales más esperados por los espectadores de Zapeando -con permiso de Torito- y su sección de moda terminado dando mucho que hablar. Lo que no esperaba el ex concursante de Maestros de la costura era levantar una polémica con Cristina Pedroche por sus vestidos de Nochevieja.

El diseñador de moda ha regresado un día más dispuesto a hablar de los estilismos de la última gala de los premios Oscar y de tocar una tendencia en la que las famosas llevan cada vez vestidos que dejan menos a la imaginación. El equipo del programa los ha bautizado como vestidos neumonía y era el tema principal de la tarde.

Dani Mateo rápido ha comenzado con los temas y ha anunciado que hablarán de uno que «te tiene obsesionado últimamente, que es el tema de la poca ropa». En ese momento a Navarrete se le empezaba a cambiar la cara mientras el presentador continuaba con su discurso: «Prácticamente no puedes dormir viendo la poca ropa con la que se visten algunas celebrities».

Ante de que terminase le ha cortado para dejar claro que ha «cambiado de opinión» de forma repentina, algo que ha pillado a todos por sorpresa. «Sí, porque no quiero meterme en más jaleos», ha dicho con cara de preocupación ante los problemas que podrían llegarle.

Cuando lo podía haber dejado en ese punto, Eduardo ha terminado por comenzar él mismo la polémica refiriéndose a Cristina Pedroche: «Luego he caído que está aquí mi compañera y he dicho: ‘¿qué necesidad?’». Se refería, como no podía ser de otra manera, a los famosos vestidos de Nochevieja de la presentadora de Antena 3.

«De mí puedes decir lo que quieras también. Lo dice toda España, no lo vas a decir tú», se ha apresurado a aclarar ella. En ese momento el diseñador se ha puesto nervioso e incluso ha dudado si dar un opinión al respecto, pero a los pocos segundos se ha arrepentido y ha pedido arrancar los temas previstos.

Cristina Pedroche presiona a su compañero

En este momento ha sido Cristina Pedroche la que ha parado Zapeando para hacerle una pregunta a su compañero que le ha puesto contra las cuerdas. «Entonces, ¿estás diciendo que no te gustan mis vestidos?», le ha preguntado mirándole a los ojos.

«No es que no me gusten», decía dubitativo antes de darse cuenta de que estaba metiendo la pata. «Ves, ya la he liado y no ha empezado la sección. Me cago en la leche», ha lamentado después de ver que la polémica estaba servida con su compañera.

«¿Cómo voy a decir que no me gustan tus vestidos», trataba de explicarse Navarrete, pero Dani Mateo se ha metido en medio para echar más leña al fuego: «Antes lo has dicho. Me lo has dicho a mí: ‘Madre mía cómo viene Cristina como una mamarracha’».

Tras las risas de todo el público, el equipo de Zapeando ha preferido parar y Cristina ha decidido no presionarle más al verle acorralado, aunque todo parecía una de las muchas bromas en directo que se gastan los zapeadores en el plató.