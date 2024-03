Cristina Pedroche desvela en ‘Zapeando’ quién era su amor platónico cuando era adolescente

No es ningún secreto que Zapeando se ha convertido, inevitablemente, en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. En la entrega del pasado miércoles 6 de marzo, los colaboradores del espacio presentado por Dani Mateo, como es el caso de Cristina Pedroche o Valeria Ros, decidieron sincerarse como nunca sobre sus amores platónicos.

Recordemos que Ares Teixidó ya había confesado en alguna que otra ocasión que Luis Enrique era su amor platónico cuando era adolescente. Este miércoles, el resto de colaboradores han decidido pronunciarse al respecto. Bien es cierto que Isabel Forner reconoció que jamás había tenido un «supercrush» mientras que Valeria Ros aseguró que le gustaba Julen Guerrero, el futbolista.

Miki Nadal, por su parte, reconoció en Zapeando que le gustaba muchísimo Victoria Kent, reconocida abogada y política. Llegó el turno de Cristina Pedroche, cuya respuesta no dejó absolutamente indiferente a nadie. Especialmente a Dani Mateo, presentador del programa que se emite de lunes a viernes en laSexta.

Cristina Pedroche revela quién fue su amor platónico cuando era adolescente: «Me encantaba» https://t.co/QSShkHR8IH — Zapeando (@zapeandola6) March 6, 2024

¿El motivo? La de Vallecas confesó que, cuando era adolescente, le gustaba Pedja Mijatovic, ex jugador del Real Madrid. Dani Mateo no tardó en hacer un comentario al respecto: «Cuando tú tienes un crush, te sabes su nombre», a lo que su compañera respondió: «Tenía su camiseta, y me encantaba que fuera tan engominado».

El presentador de Zapeando continuó pronunciándose sobre el crush de su compañera: «Muy atractivo (…) Un tío que acaba el partido igual de engominado. ¿Dónde compraba la gomina?», bromeó. Fue entonces cuando Dani Mateo aprovechó la ocasión para dar a conocer de quién estaba enamorado cuando era tan solo un adolescente.

«Sabrina me dio muy fuerte», desveló, refiriéndose a Sabrina Salermo. Acto seguido, reconoció que también le gustaba mucho Samantha Fox. A pesar de todo, Mateo quiso hacer hincapié en que había una mujer que, por aquel entonces, le gustaba mucho más que cualquier otra: «Yo estaba enamorado de Beatriz Rico cuando hacía Hugolandia».

Para los que no llegaron a conocer este programa, recordemos que los espectadores tenían que llamar por teléfono. Esto provocaba que, precisamente con las teclas, pudiesen mover un muñeco para lograr pasar diversas pantallas. Algo a lo que hizo referencia el presentador de laSexta a través del siguiente comentario: «Yo al muñeco ni lo veía», reconoció Dani Mateo, provocando las risas entre el público.