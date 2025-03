El buen humor es una de las señas de identidad de Zapeando, el programa de laSexta, pero también los es en la programación de Canal Sur. Uno de los espacios estrella de la cadena andaluza es Hoy en día, el matinal que presenta cada día Toñi Moreno, que decidió dejar de lado su aventura en las cadenas nacionales y regresar a la casa donde más éxitos ha tenido. Allí, además de su Gente Maravillosa, ha conseguido hacerse un hueco en la complicada franja matinal y hace frente a los programas de las grandes cadenas. Desde allí, ha lanzado un mensaje a Cristina Pedroche.

En su sección de cocina, Toñi ha visto como sus colaboradores han comenzado una ronda de chistes malos, algo que la presentadora ha intentado evitar por todos los medios, pero no ha conseguido. Tras escuchar un par de ellos, ha decidido interrumpir para pedir perdón a los espectadores por lo que estaba pasando, aunque todo estaba claro que era parte de las bromas que se vivían. «Perdón, perdón a todos los que nos están viendo ahora» (…) «Quiero pedirle perdón a Cristina Pedroche», algo que en el plató del matinal no terminaron de entender, pero que se explica porque la vallecana es una gran fan de este tipo de humor.

Dani Mateo y los suyos no han dejado pasar la oportunidad para que Pedroche pudiera contestar a este momento desde el plató. «A mí me han encantado los chistes, así que yo, Toñi, me encantas y disculpas aceptadas, pero no hay que pedir perdón por eso… un chiste malo sale solo», ha dicho con una sonrisa.

Pero ella no ha perdido el tiempo y se ha lanzado a contar uno, aprovechando la oportunidad, algo que el resto de compañeros de mesa se lamentaban. «Ayer entraron a robar en mi casa y se llevaron la tele mientras estaba en la cama con mi marido. ¿Consumando? Sí, sí… y con los cables y todo», así ha contado este chiste que tenía preparado para lanzar en el momento adecuado.

Pese a que estaba recibiendo los aplausos de todos, ella ha querido explicar el chiste: «Consumando… Que quería decir como si estuvieran ‘chiqui chiqui’ y no, era el mando de la tele». El presentador de Zapeando ha querido felicitar a su compañera, además de dejar claro que «los chistes siempre hay que explicarlos», porque ahí ganan.

«Hay gente que no los pilla. Hacen como que se ríen, pero luego no los pillan», ha añadido la presentadora de las Campanadas de Antena 3. Aunque parecía que la anécdota podía acabar ahí, Miki Nadal y Dani Mateo también han querido aprovechar la oportunidad y se han lanzado a contar más chistes, algo que ni los propios espectadores esperaban y que ha sacado de quicio al resto de colaboradores, que pedían que se acabase ya.