Toñi Moreno se sincera sobre el amor: «Lo que pasa es que soy muy antigua»

Toñi Moreno se encuentra en un gran momento vital, triunfando en el trabajo como presentadora de Hoy en día y Gente maravillosa, dos éxitos de Canal Sur. Además, sigue disfrutando de su maternidad gracias a su hija Lola, pero sigue sin tener suerte en el amor, algo de lo que ha hablado en una entrevista.

Lejos de la televisión también tiene una gran actividad empresarial que comenzó con una agencia de comunicación con otras socias y que está situada en Madrid. Pero ahí no acaban sus negocios, ya que acaba de presentar una línea de cosmética de la que es imagen y en la que colabora con la experta Paloma Cuenca, directora de una prestigiosa clínica estética de Sevilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Con Alma Golden (@conalmagolden)

Con Alma Golden, así se llama esta nueva marca, tiene productos para el cuidado de la cara y próximamente tendrá maquillaje, perfumes e incluso productos para el hogar. Aprovechando este momento, la periodista ha concedido entrevistas para dar a conocer su nuevo proyecto, aunque no ha dudado en hablar del plano personal.

Preguntada por si tiene alguna persona especial en su vida, asegura que su corazón «está más solo que la una», pero que eso no es necesariamente un problema. «No estoy desesperada, pero casi entro en el club de mujeres desesperadas», ha bromeado sobre su poca fortuna en el amor.

Pese a todo, sigue buscando a la persona adecuada con la que compartir su vida porque sigue creyendo que «el amor es lo más bonito que hay, en todas sus dimensiones». Eso no quiere decir que no haya tenido oportunidades, pero Toñi Moreno tiene las cosas claras: «Yo tengo la puerta abierta, lo que pasa es que soy muy antigua. No sé lo que es el sexo sin amor».

Lo cierto es que la andaluza apenas tiene tiempo para todo por su apretada agenda, por lo que es normal que no le dedique el tiempo suficiente a poder buscar pareja. «Tengo una empresa que llevar adelante, mi profesión, una niña y además estoy viviendo en Málaga y la niña vive en Sevilla porque todavía no la he escolarizado», asegura en la citada revista.

La mujer de la que Toñi Moreno estaba enamorada

Aunque se trata de una de las presentadoras con mayor naturalidad de la televisión, en el aspecto personal siempre ha sido muy celosa de desvelar su orientación sexual, algo que solucionó Laura Pausini de un plumazo. Cuando era la presentadora de Viva la vida, la italiana acudió como entrevistada y le preguntó abiertamente si le gustaban las mujeres, una pregunta que hasta ese momento nunca le había hecho nadie ante las cámaras. Con el paso de los años la presentadora le ha dado las gracias por desvelar lo que «era una secreto a voces», tal y como explicó en un reencuentro.

Laura Pausini: «Te gustan las mujeres?»

Toñi Moreno: «No me gustan las mujeres, me gustas tú» Momento alucinante de la entrevista 🤣😍. Adoro!@LauraPausini @tmorenomorales pic.twitter.com/UKxqCdvBVU — Yoel Pausini 💬 (@YoelPausini) December 11, 2019

Tal es la naturalidad con la que ya habla de su vida sentimental, que hace solo unos meses desveló que estuvo enamorada de su amiga Laura Gallego, que se ha convertido en una de las estrellas de Canal Sur en los últimos años. Toñi acudió como invitada a la boda de la colaboradora de El show de Bertín, y recordó que pensó en «ir de luto»: «No sabéis lo que es ir a la boda de la persona de la que estás enamoradísima y tener que decirle al novio: ‘Chema me alegro mucho’», recordó en el plató de Gente Maravillosa el pasado mes de noviembre.