‘El Hormiguero’ recibió este martes la visita de William Levy. El actor del momento, protagonista de la exitosa serie de Netflix ‘Café con aroma de mujer’, revolucionó el programa mucho antes de su llegada, tal y como explicó Cristina Pardo unas horas antes.

La colaboradora de ‘El Hormiguero’, confirmó en ‘Más vale tarde’ lo que había dicho Pablo Motos un día antes, de que el programa de Antena 3 había tenido que reforzar su seguridad ante la llegada prevista de muchas personas a las inmediaciones del plató, para ver al actor cubano de cerca al llegar y al marcharse del programa.

Este martes, Cristina Pardo e Iñaki López analizaron en ‘Más vale tarde’ la locura que había generado la visita del protagonista de ‘Café con Aroma de mujer’ a ‘El Hormiguero’. Tal había sido, que incluso Pablo Motos había hecho una petición al equipo del programa de Antena 3.

De las entradas más esperadas del año. Hoy en El Hormiguero, el actor, modelo y productor ¡@willylevy29! #WilliamLevyEH pic.twitter.com/1BmCi84ik1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 3, 2022

“Es que no hay entradas, es imposible ir a ver a William Levy. A mí me han pedido también estos días. voy a contar una cosa que espero que a Pablo Motos no le moleste”, comenzó diciendo Cristina Pardo a su compañero de mesa en ‘Más vale tarde’.

La presentadora de ‘Más vale tarde’ reveló que el pasado jueves, cuando acudió a la tertulia, “Pablo le dijo a su equipo ‘¿oye podéis dejar 10 minutos de hablarme de William Levy?’ Porque está todo el mundo revolucionado”, explicó.

Gracias a la serie ‘Café con aroma de mujer’, William Levy se ha convertido en uno de los hombres del momento en todo el mundo. El actor cubano acumula millones de fans en todo el mundo, por ello, su visita a ‘El Hormiguero’ era una de las más esperadas del año.