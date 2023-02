‘El conquis 2023’: ¿Quién fue el concursante expulsado de ayer?

El conquis 2023 continúa poniéndoselo difícil a los concursantes y el equipo rojo continúa su mala racha después de que la semana pasada cayeran en el campamento pobre. Este ha sido el concursante expulsado ayer de El conquistador del Caribe.

La prueba de inmunidad era el conocido castillo de naipes, en la que los equipos debían construir un enorme castillo con unas cartas gigantes como piezas. Por si no fuera suficientemente complicado, todo se debía hacer en el agua.

El equipo amarillo fue el gran triunfador al conseguir el objetivo con mucha facilidad respecto al resto de rivales, lo que les sirvió para conseguir acudir por primera vez el campamento rico. El equipo azul no pudo coneguir la victoria porque se les vino el castillo abajo, pero con calma consiguieron volver a ponerlo en pie.

Urko nos hace un breve resumen del último capítulo y un pequeño avance de lo que nos espera hoy… 🫣 pic.twitter.com/kT82yIMwcJ — El Conquistador (@el_conquis) February 20, 2023

Más complicado fue para los verdes, que acabaron en tercera posición, y para el conjunto rojo, que volvieron a ser los últimos por segunda semana consecutiva. Las consecuencias serían, como es habitual, volver al peor campamento y mandar a dos de sus miembros al duelo.

¿Quién fue el eliminado de ayer de El conquis 2023?

Hamza, Oihane, Mendi y Etxe fueron los cuatro nomiados por sus equipos para tener que jugarse la continuidad en El conquis 2023. Este último duelo consistió en apilar cubos de madera unos encima de otros para que sirvieran como una escalera para alcanzar un banderín colgado a varios metros de altura.

Adrenalina a tope. Increíble final de duelo.

Hamza y Etxe continúan en la aventura.

Oihane…tendrá que volver a casa y el miércoles … al debate de «el conquis» con Patxi Alonso pic.twitter.com/nVMpxjsVYD — El Conquistador (@el_conquis) February 21, 2023

Hamza fue el primero en levantar su torre, quedando Etxe en segunda posición después de que las piezas se le desmoronases. Oihane fue la última y eso le costó ser la eliminada de la noche en El conquis 2023. «Me da rabia irme tan pronto. Ni siquiera me he despedido, les he dicho que luego volvía», decía entre lágrimas ante las cámaras al darse cuenta de lo que acababa de pasar.

Esto supone un nuevo mazazo para el equipo verde del reality de aventuras vasco, que en solo seis semanas han perdido a cuatro de sus componentes. Las Atabey han pasado de liderar a convertirse en las grandes derrotadas de esta edición de El conquistador del fin del mundo 2023.