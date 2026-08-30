Un comensal de ‘First Dates’ asegura ser un experto en squirts: «Mi especialidad»

Encontrar a tu media naranja no es fácil. Por ello, el equipo de First Dates está dispuesto a ayudar a sus participantes en esta labor. Una aventura televisiva que, recientemente, nos presentó a Silvia. La soltera, de 43 años, ya había estado antes en el show de citas a ciegas. Pero, lamentablemente, no le fue bien en su primera experiencia. Por ello, ahora, ha regresado para que la organización le ayude a encontrar a un hombre al «que le guste descubrir, sea poderoso y le guste viajar». Una serie de cualidades que no logra hallar en nadie.

«A veces, encontrar a esa persona es difícil», confiesa en su presentación. Así pues, ante su situación, el equipo de First Dates quiso presentarle a Álex. El soltero, de 37 años, llegó al local desde Ibiza. Un hombre que asegura que cada día es diferente para él. Pero, ¿cómo fue el primer encuentro entre ambos? Pues, Silvia se mostró encantada con la elección de su cita. Pero, Álex no opinó lo mismo. «Físicamente no es para mí», comentó en privado. A pesar de ello, ambos estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta su mesa en el restaurante.

Silvia sobre su cita de ‘First Dates’: «Un tipo poco interesado»

La pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas con el objetivo de descubrir si compartían gustos en común o no. Pero, la situación no estaba marchando positivamente y Silvia se dio cuenta. De hecho, consideraba que el participante era «un tipo poco interesado». Pues, cuando ella le comentaba que le hablara de él, se mostraba muy seco y le respondía «nada».

Viendo que la cita no estaba avanzando bien, el equipo del programa les propuso jugar a sus icónicas cartas. Pues, ahí tenían que responder a algunas preguntas controvertidas. De hecho, poco tardaron en surgir las preguntas sexuales. «¿Cuál es tu talento sexual?», leyeron. Ante ello, la comensal se sinceró y dijo que es una mujer «muy activa y muy generosa».

Álex la escuchaba atentamente, motivo que la impulsó a decirle algo más. «No he tenido quejas, ni hojas de reclamaciones así que…», comentó. Por su parte, el soltero fue más explícito. «El squirt, es mi especialidad», indicó con una media sonrisa. «Hay gente que no lo ha hecho nunca y mucha gente me ha dicho ‘Jo, es la primera vez que me pasa’ y yo, pues, ‘Welcome’», revela. Luego, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas. La falta de chispa y feeling entre ambos fueron determinantes. Por ello, estuvieron de acuerdo en no tener una segunda cita.