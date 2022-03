En la víspera del inicio de su esperada nueva gira mundial, Coldplay acaba de presentar el videoclip oficial de ‘People Of The Pride’, canción incluida en su exitoso álbum de estudio ‘Music Of The Spheres’.

Dirigido por Paul Dugdale, se trata de un videoclip en el que se mezclan imágenes del concierto que el grupo británico realizó Seattle en el pasado mes de octubre, con imágenes distópicas protagonizadas por robots animados. De esta forma, se mezclan imágenes reales con el mundo manga.

Mientras que la mayor parte del videoclip son imágenes animadas, también se pueden ver imágenes del concierto, interpretando esta misma canción el 22 de octubre. Un concierto en el que la banda inauguró el nuevo estadio Climate Pledge Arena, (Seattle, EEUU), siendo el primer estadio sostenible casi al 100% del mundo.

En aquella ocasión, para ver el concierto de Coldplay en Seattle, millones de fans de todo el mundo pudieron conectarse a Amazon Music en directo para disfrutar del concierto en tiempo real. Una oportunidad única, en la que la banda interpretó por primera vez las canciones de su nuevo disco ‘Music Of The Spheres’.

Por otro lado, cabe recordar que la nueva gira mundial de Coldplay dará comienzo este mismo viernes en Costa Rica. El ‘Music Of The Spheres World Tour’ llevará a la banda de nuevo a los estadios más importantes de todo el planeta. Una gira muy esperada, en la que han agotado las entradas para la mayoría de las fechas.

Una gira en la que, muy a pesar de los fans españoles de la banda, Coldplay decidió no incluir ninguna fecha en España, siendo Barcelona en el año 2016 la última vez que tocaron en nuestro país. Sin embargo, sí que recorrerán otras grandes capitales europeas como París, Londres, Bruselas o Berlín.