Una colaboradora de ‘Fiesta’ preocupa al abandonar el programa en directo: «Nos ha dado un susto»

Tremendo susto en Fiesta este domingo, tanto para los espectadores como para los colaboradores del programa que estaban en el plató. Frank Blanco y Verónica Dulanto -los sustitutos de Emma García durante el verano- ya se quejaron hace algunas semanas de la bromas que José Manuel Leiras, director durante el verano, le gusta gastar a todo el equipo. Para su último programa de la temporada de verano antes de la vuelta de la presentadora titular, se prepararon algunas pruebas para que todos los presentes en el plató superasen sus fobias, casi todas ellas relacionados con los insectos y con unas urnas en las que deberían meter la cabeza para enfrentarse a estos miedos ante las cámaras. Lo que parecía una broma sin mala intención y que podría dar algunos momentos divertidos, se convirtió en un problema que ha llevado a una de las colaboradoras a sufrir un ataque de ansiedad por el que ha tenido que marcharse en pleno directo y dejar a sus compañeros.

La prueba en cuestión era meter la cabeza en una caja llena de gusanos, todo un clásico que muchas veces se ha visto en televisión, pero que para Carmen Alcayde ha supuesto un reto demasiado complicado. Ana Luque, ex concursante de Supervivientes y amiga de Olga Moreno, fue una de las que no tuvo demasiados problemas en hacerlo, pero la valenciana no lo pudo hacer igual. Ante los grandes nervios, decidieron que esta tortura se alargase como plato fuerte para los espectadores, por eso decidieron que no sería hasta el final de la tarde cuando debería enfrentarse a ella. Pero los nervios han podido con ella y en mitad de la tarde ha desaparecido del plató sin poder despedirse de la audiencia y de sus compañeros, que no sabían nada de su situación.

Para darle más emoción, el programa paró por completo todos los contenidos para anunciar la noticia ante el asombro de todos. «Ha pasado algo en los últimos minutos mientras estábamos haciendo la sección de actualidad», arrancaba a explicar después de bajar las luces, poner música de tensión y un enorme rótulo de stop que se podía ver en todas las pantallas.

«Que no se asuste la familia de la persona de la que vamos a hablar. Está bien, pero nos ha dado un susto. Está bien, que nadie se asuste, pero le ha dado una especie de ataque de ansiedad al pensar que tenía que meter la cabeza en esa urna», ha dicho con voz de ultratumba.

Debido a este problema se ha tomado la decisión de dejarla irse y por eso no ha terminado la tarde en Fiesta, marchándose a su casa para poder tranquilizarse. Ni el programa ni la propia Carmen Alcayde han dado más detalles, por lo que no se sabe en qué estado se encuentra la colaboradora valenciana en las últimas horas.

Fiesta es solo uno de los programas en los que colabora

Este susto llega en un gran momento personal y profesional para Carmen, que se ha convertido en una de las imprescindibles en los programas de la renovada parrilla de Telecinco. Desde que regresase como colaboradora de Sálvame no ha parado de trabajar, ya que pronto volvió a los platós en Así es la vida y ha sido concursante de GH VIP. En los últimos meses también se ha incorporado como colaboradora de TardeAR y de La vida sin filtros, donde ha demostrado su buen humor y predisposición para dar espectáculo en cualquier momento.

Además, en lo personal ha vuelto a encontrar el amor gracias a un atractivo chico valenciano con el que ha comenzado ha salir después de divorciarse de su marido y padre de su hijos. Pese a la diferencia de edad está disfrutando de no de los mejores veranos de los últimos años gracias a que ha recuperado la ilusión.