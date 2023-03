‘El círculo de los famosos’: estos son los famosos que competirán en el programa de hoy, miércoles 15 de marzo

Antena 3 continúa imparable. La cadena de televisión principal de Atresmedia continúa cosechando grandísimos éxitos. Una de las grandes apuestas para esta temporada está siendo, sin lugar a dudas, El círculo de los famosos, formato presentado por un rostro conocido como es Juanra Bonet.

Se trata de un espacio en el que la tensión, la emoción y el humor se fusionan a la perfección. Sin duda, elementos que han terminado convirtiendo El círculo de los famosos en uno de los grandes aciertos de Antena 3. En todos los sentidos. Siempre saben cómo dejarnos sin palabras cada semana.

Y es que cada miércoles son varios famosos los que deciden enfrentarse a este sorprendente reto. Se trata de acertar todas y cada una de las preguntas de las siete categorías de El círculo de los famosos. Una batalla en la que se persigue algo tan simple como es llevarse el gran premio. ¡Todos lo quieren!

🗣️💥 Anabel Alonso: «Esto ya va pareciendo un concurso en condiciones». 🟣 ¿Preparados para hacer girar #ElCírculoDeLosFamosos? https://t.co/dRSgL3aIwX — El Círculo de los famosos (@CirculoFamosos) March 13, 2023

Finalmente, por fin sabemos quiénes son los famosos que se suman a la lista de participantes y que formarán parte de El círculo de los famosos este miércoles 15 de marzo. Damián Mollá, Anabel Alonso, Jorge Sanz, Marta Hazas, Sandra Golpe, Juan Ibáñez y Melani Olivares serán los encargados de ayudar a los concursantes para poder obtener ese premio final.

El círculo de los famosos, un gran acierto de Antena 3

Este formato está basado en The Wheel, de la BBC1. Una apuesta que, como era de esperar, no ha tardado en llegar a muchos países como es el caso de Alemania, Holanda, Suecia o, incluso, Estados Unidos. Como no podía ser de otra manera, Atresmedia decidió apostar por este programa para incluirlo en su parrilla televisiva. ¡Y una vez más han acertado de lleno!

Al fin y al cabo se trata de algo nunca visto en España pero, lo más importante de todo, es que el buen humor y la diversión están presentes en todo momento. Y eso es lo que más nos gusta de El círculo de los famosos. No te pierdas la nueva entrega de este programa, esta noche a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.