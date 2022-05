Christina Perri anuncia el estreno de su nuevo álbum

Christina Perri ha anunciado por sorpresa la fecha de su esperado álbum de estudio. Se trata de ‘A Lighter Shade of Blue’, el cual estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 24 de junio.

La intérprete de ‘A Thousand Years’ vuelve con un nuevo disco y será el primero en 9 años. Desde la salida de ‘Head or Heart’ en 2013, que incluía el éxito internacional de ‘Human’, la artista no publicaba ningún trabajo de tal envergadura. A través de redes sociales, la estadounidense mostró su emoción por la salida de su música.

surprise! my new album “a lighter shade of blue” is out june 24th. preorder it now, and get a new and very special track to me, ‘mothers.’ love you all and cannot wait for you to hear more. 💙🦋☁️ https://t.co/bkDvalXqcK pic.twitter.com/6O8zW0XwkP

— christina perri (@christinaperri) May 6, 2022