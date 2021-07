Christina Aguilera ha decidido dar un paso adelante y mostrar públicamente apoyo a Britney Spears. A pesar de que Britney ha sido su eterna rival por conseguir el titulo de la princesa del pop, a la artista le ha conmovido la historia de abuso que ha vivido. Christina comenta que ha estado pensando en lo que ha vivido la artista los últimos años y piensa que es algo inaceptable que alguien no pueda decidir sobre su propia vida y su propio destino.

La joven considera que la situación que vive Britney estando silenciada, ignorada y acosada es algo realmente agotador, devastador y humillante. La artista destaca lo importante que es el daño mental y emocional que puede producirte este estado. «Toda mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y a su propio sistema reproductivo, a su propia intimidad, a su propio espacio, a su propia curación y a su propia felicidad», explicó la artista en sus redes sociales.

To a woman who has worked under conditions and pressure unimaginable to most, I promise you she deserves all of the freedom possible to live her happiest life.

My heart goes out to Britney. She deserves all the TRUE love and support in the world. 🤍

— Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021