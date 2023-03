Chenoa, protagonista por un inesperado “zasca” a Roberto Leal

Chenoa, Roberto Leal y Luis Cepeda fueron algunos de los invitados del concurso El círculo de los famosos, estos tuvieron la misión de ayudar a los concursantes a conseguir llevarse un bote que asciende a los 80.000 euros, demostrando sus habilidades en diferentes temas como: videojuegos, alimentación, limpieza, países… entre otros.

Siempre se ha dicho que Roberto Leal es el yerno que toda suegra quiere tener, que no hay nadie a quién le caiga mal en España y que todo lo que presenta se convierte en un éxito. Sin embargo, parece ser que no es tan perfecto, al menos para Chenoa, quién dejó caer entre risas una pequeña o gran indirecta sobre el cuerpo del presentador.

¡Pero qué fuertes vienen los expertos! 😂 El zasca de @Chenoa a @RobertoLealG sobre su físico: “Te pintaron los abdominales en la portada” #ElCírculo7 https://t.co/9uPxtakHj6 — El Círculo de los famosos (@CirculoFamosos) March 22, 2023



Pilar era la concursante que se enfrentaba a la primera prueba del programa, prueba que elegía como tema la alimentación, por esta razón elegía a Boticaria García como experta del tema, pues se dedica a ello. Por otra parte, también tenía que decidir a la persona que no quería escoger, al considerarla inexperta en ese tema.

En ese instante se habría una guerra entre los siete famosos por defender su candidatura y no ser descalificados. El nombre de Roberto Leal comenzaba a salir entre los invitados, pues aseguraban que este sabía mucho sobre este tema: “A Roberto le he visto comerse un bocadillo de chorizo hace unos momentos”, expresaba Quequé. El presentador se defendía comentando que hace poco había sido portada en la revista Mens Health: “Se exactamente las calorías que aporta una traza de frutos secos. No digo que yo sea experto, pero hombre de alimentación sí sé”, puntualizaba.

“Hombre, a ver te pintaron las abdominales en la portada pues claro”, expresaba Chenoa entre risas. El plató comenzaba a aplaudir y Anne Igartiburu generaba más tensión diciendo: “Vaya zasca te acaba de dar eh”, finalmente el descartado fue Óscar y Pilar acabó alzándose con el premio de 52.000 euros.