‘Pasapalabra’: Orestes, a una letra de completar el Rosco

Una tarde más, Pasapalabra regresó a Antena 3 con una nueva entrega, en la que Orestes volvió a rozar el bote del programa con la punta de los dedos. El concursante se quedó tan solo a una letra de hacerse con el bote del programa, que hasta ahora suma 2.032.000 euros.

Rafa fue el primero en enfrentarse a las preguntas del rosco de Roberto Leal, con un total de 166 segundos acumulados. Después de cuatro aciertos, el concursante le cedió el turno a su rival. Orestes por su parte, contaba con 148 segundos, enlazando 10 aciertos en su primer turno.

El sevillano sumo 6 aciertos más a su marcador, mientras que el burgalés sorprendió con una nueva racha de 8 respuestas correctas. De esta forma, Orestes concluyó la primera vuelto con un total de 23 aciertos y 32 segundos.

¡@OrestesBarbsalc está a una palabra de llevarse el bote de #Pasapalabra! ¡Una sola palabra lo separa de conseguir 2.032.000 euros!

Orestes acertó una más, sumando 24 aciertos y ningún fallo, no obstante tenía muchas dudas en la letra que le quedaba para hacerse con el millonario premio del programa, la L. «Apellido del ilustrado del siglo XVIII autor del libro Clarín sonoro de la fama», le preguntó Roberto Leal.

«Lista», contestó Orestes de forma errónea. «Esta, cuando me la digas, puede que me duela», le dijo a Roberto Leal, que le explicó que la respuesta correcta era Tomás Fermín de Lezaún. Menos mal, no se me habría pasado nunca por la cabeza», confesó el burgalés.

Por su parte, Rafa tuvo que arriesgarse para conseguir la victoria, sin embargo falló la E y la M. De esta manera, el sevillano se tendrá que enfrentar esta tarde a la temida Silla Azul del programa, para luchar por su continuidad en el programa de Antena 3.