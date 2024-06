Chenoa confiesa nuevos detalles del estado de salud de Àngel Llàcer: «Nos hace mucha falta»

Chenoa ha reaparecido en la pequeña pantalla y, recientemente, lo ha hecho en calidad de invitada para el programa de Y ahora Sonsoles. La artista de 48 años se encuentra 100% centrada en su carrera profesional, algo de lo que ha querido hablar durante su encuentro con Sonsoles Ónega.

Pero, entre otros aspectos, la cantante también ha dado detalles sobre el estado de salud de su querido amigo y compañero de profesión: Àngel Llàcer. Recordemos que el comunicador fue ingresado en la Clínica Ruber (Madrid) tras regresar de un viaje a Vietnam. Unas vacaciones donde contrajo una peligrosa bacteria llamada Shigella.

Este tipo de bacterias son transmitidas a través de alimentos, agua contaminada por heces humanas o, incluso, por el contacto directo con gente infectada. «Los médicos no sabían qué tenía. He tenido dolor de estómago, hacía caca con sangre y cada vez tenía más fiebre. Estaban muy preocupados», explicó Llàcer en su momento. «Lo he pasado muy mal», confesó.

Chenoa y Àngel Llàcer no solo comparten mesa en Tu cara me suena, programa de imitaciones de Antena 3. Ambos también comparten una bonita amistad que los une desde hace años. Por ello, Sonsoles Ónega no dudó en preguntarle a la intérprete de Cuando tú vas por la salud del catalán.

Ante esta cuestión, Chenoa fue sincera. «Está bien. Estuve el otro día con él. Paso a pasito va saliendo», comenzó explicando. «La parte emocional creo que es fundamental. Está bien rodeado. Todos le queremos, le visitamos, estamos con él y deseando que vuelva lo más pronto posible (…) Nos hace mucha falta», afirmó.

«Yo le echo mucho de menos porque justo lo tengo aquí a mi izquierda. Desde OT 1… ¡Es que fue mi profesor hace veintitrés años! Es mi compañero y amigo. Yo le quiero y él lo sabe», admitió emocionada. Unas palabras con las que ha dejado claro que su ausencia en Tu cara me suena es muy notoria.

«Es el alma de Tu cara me suena. Nadie se sube a esa mesa del jurado como él. Ya está en camino para volver a subirse a esa mesa, a volver a gritar a todo el mundo y a dar buenos consejos y hacer lo que él hace, que es magia (…) Cuando se enciende el piloto rojo es una persona que tiene mucha luz», concluyó.

El mayor susto de Àngel Llàcer

Fue a través de sus redes sociales donde el comunicador habló de lo vivido. «Después de volver de un viaje por el sureste asiático, me encontraron una bacteria y me ingresaron durante diez días en un hospital de Madrid. Tras recibir el alta, regresé a Barcelona, creyéndome recuperado, pero volví a encontrarme mal y me ingresaron en la Clínica Dexeus de Barcelona… Y aquí es cuando tuve el susto real», señaló.

Un suceso muy traumatizante donde afirmó que la infección sufrida derivó en una fascitis necrotizante. Una situación que provocó que tuviese que ser sometido a cuatro operaciones en la pierna y estar catorce días en la UCI. «Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos», sentenció.