Charlie Puth sorprende con ‘Charlie’, su nuevo álbum

Aunque no lo parezca, casi una década ha pasado desde que Charlie Puth llegó a nuestras vidas con su icónico Marvin Gaye. Desde entonces, el artista de 30 años no ha parado de revolucionar la industria musical con grandes hits. De hecho, ahora lo ha vuelto a hacer, pero esta vez de la mano de su tercer proyecto discográfico.

Presentado ante el mundo bajo el nombre de CHARLIE, el artista ha proyectado su evolución y madurez musical a través de sus letras. Un trabajo que aterriza con 12 temas en su tracklist y que toma el relevo de Voicenotes, álbum que publicó en el 2018.

Dando el pistoletazo de salida a esta nueva travesía con That’s Hilarious, el estadounidense ha vuelto a jugar con los sonidos y las melodías, creando con ello temas de lo más ingeniosos y atrapantes. Media hora de música donde podemos disfrutar de canciones como Charlie Be Quiet!, Loser, When You’re Sad I’m Sad, Tears on my Piano, entre otras.

Como cantautor, Charlie Puth siempre ha destacado por su gran talento a la hora de plasmar una gran sensibilidad a través de sus versos. Composiciones que lo han llevado a elegir el tema No More Drama para cerrar con broche de oro este nuevo trabajo musical. Todo ello sumado a la única colaboración estrella que ha añadido al disco, Left and Right, la cual ha sido de la mano de Jungkook de BTS.

Pero, eso no ha sido todo. Para hacer del lanzamiento de CHARLIE uno por todo lo alto, el cantante ha publicado también el videoclip oficial de uno de sus nuevos sencillos, Loser. Un audiovisual donde nos traslada hasta el lejano oeste y que se ha vuelto tendencia nada más ver la luz.