Charlie Puth no decepciona con ‘Charlie Be Quiet!’, último single antes de lanzar el álbum

Charlie Puth ha sorprendido a sus fans con el estreno de Charlie be quiet, el último adelanto antes del lanzamiento de Charlie, su próximo álbum de estudio, que verá la luz el próximo 7 de octubre. Una canción que como era de esperar, ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales.

El artista estadounidense lanzará su nuevo disco el próximo 7 de octubre y Charlie be quiet es una de las 12 canciones que forman parte de este nuevo proyecto. Se presenta como uno de los álbumes más esperados de este último trimestre del año.

Tal y como se ha podido comprobar con todos los adelantos que han visto la luz del nuevo disco del artista, el amor será el tema principal en el que girarán todas las canciones del disco. Por lo tanto, este último lanzamiento antes de que el disco vea la luz es autobiográfico, pues el artista se lo dedica a sí mismo.

«Charlie, estate quieto, no hagas un solo ruido, debes bajar un poco el volumen si se entera que estás enamorado, correrá, huirá», dice la letra de la canción en la que el artista se dice a sí mismo que se lo tome con más tranquilidad.

«No les diré a mis amigos que creo que eres la definitiva», «no me quedaré a dormir cada noche» y «actuaré como si no me importara», son algunos de los consejos que se da a través de la letra de su nueva canción. No obstante, asume que » el sentimiento es cada vez más fuerte».

A través de sus redes sociales, ha compartido el proceso de producción de su nuevo single, un proceso en el que el artista siempre suele estar muy involucrado y que le gusta mostrar a sus fans a través de una serie de vídeos antes del lanzamiento de sus canciones. Un lanzamiento que además, ha llegado acompañado del anuncio de una nueva gira, en la que lamentablemente, no hay ninguna fecha en España.