Celine Dion: su hermana alerta sobre el delicado estado de salud de la cantante

No son momentos fáciles para Celine Dion. La artista canadiense lucha desde hace tiempo contra una extraña enfermedad que afecta a sus cuerdas vocales, provocando que se viera obligada a retirarse del mundo de la música.

Tras anunciar el pasado mes de diciembre que había sido diagnosticada de síndrome de la persona rígida, su hermana ha dado nuevos datos sobre la última hora de su estado de salud, y la información que ha compartido ha alarmado a los fans de la artista.

La hermana de Céline Dion, no se muestra demasiado optimista sobre la evolución de su enfermedad. En una reciente entrevista con la edición canadiense de la revista Hello!, ha asegurado que su hermana está trabajando duro para recuperarse, pero no parece fácil que pueda ocurrir el milagro que todos están esperando.

Celine Dion’s sister Claudette Dion shares health update on the singer’s battle with stiff-person syndrome:

“It’s an illness we know so little about. There are spasms – they’re impossible to control. You know who people often jump up in the night because of a cramp in the leg or… pic.twitter.com/vutY81p2uE

— Pop Crave (@PopCrave) September 3, 2023