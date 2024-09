Carolina Marin anuncia en ‘El Hormiguero’ su nuevo objetivo tras su lesión: «Hay otra posibilidad»

El Hormiguero sigue recibiendo a algunos de los deportistas españoles más importantes de la historia después de la celebración de los Juegos Olímpicos de París de 2024. Tras la visita de Rafa Nadal del pasado lunes, en la noche del miércoles ha sido Carolina Marín, leyenda del bádminton mundial, la que se ha sentado en la mesa de Trancas y Barrancas para hablar un mes después de su grave lesión de rodilla que le obligó a retirarse del partido de semifinales que tenía encarrilado. La andaluza ha aparecido caminando con la ayuda de unas muletas y teniendo que apoyar su maltrecha pierna durante todas la entrevista, pero no ha tenido problemas en aguantar la duración de todo el programa y de contar a los espectadores cuáles son sus planes de futuro después de que haya llegado a pensar en la retirada del deporte profesional.

Se trata de la tercera lesión de gravedad que Marín sufre en sus rodillas desde el año 2019, algo que ya le impidió en 2021 competir en los Juegos Olímpicos de Tokio -cuando era la gran favorita- y que le ha dejado a la puertas de la final en París. «No era la favorita para ganar el torneo, era la que al final ha ganado el oro, pero tengo que decir que, si hubiera jugado como estaba jugando, creo que ese oro hubiera sido mía», ha dicho muy segura de su estado de forma. Según ha contado, el fatídico día que su rodilla dijo ‘basta’, se encontraba en el momento perfecto de forma y con la mentalidad perfecta, por lo que no pensaba que hubiese ninguna rival que pudiera pasar su camino hasta el oro.

Aunque ahora mismo está pasando uno de los momentos más duros de su vida, la deportista ha querido destacar la única consecuencia buena que ha tenido su lesión. «He percibido más cariño, lamentablemente, por una parte, pero, por otra parte, el oro lo he conseguido en el cariño de la gente, ha sido abrumador», ha contestado al ser preguntada por la reacción de todos los aficionados después de las terribles imágenes en la que no podía aguantar la lágrimas por culpa del dolor y la rabia.

También ha habido tiempo en la entrevista para recordar el momento justo de la lesión y de cómo se dio cuenta de que era grave: «Esta vez escuché el crujido, en cuento caí miré a mi entrenador y le dije: ‘me he roto’». Motos ha destacado que no quiso salir de la pista en silla de ruedas y que lo hizo andando, algo que parece imposible al saber el alcance de la lesión: «A día de hoy no entiendo como me pude poner de pie, cuando veo esas imágenes digo: ‘esa tía está loca’».

La posible retirada de Carolina Marín

Al tratarse de la tercera lesión que sufren sus rodillas en pocos años, en un primer momento decidió tirar la toalla y abandonar el deporte por completo después de todo, un pensamiento que tuvo nada más llegar al vestuario. «No puedo más», fue la frase que le dijo a su entrenador entre lágrimas. Por suerte, el tiempo le ha dejado pensar en frío esta decisión y tiene un objetivo, por lo que descarta que sea una lesión la que le obligue a dejar la raqueta. «Hay otra posibilidad que es jugar en 2026 el Campeonato de Europa y me haría ilusión que se hiciera en Huelva y pudiera jugar allí», ha dejado así su petición y su objetivo para los próximos meses.

Pese a que no piensa en su retirada, Carolina Marín no se ha puesto plazos en su recuperación y prefiere ir con calma, tanto que pretende aprovechar este largo parón para poder estar más cerca de su familia y amigos. «Ahora mismo mi mayor pensamiento es disfrutar en cada momento, es lo que más me recuerdo a mí misma», ha dicho en El Hormiguero.