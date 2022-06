Carmen Borrego decide desenmascarar a Amador Mohedano con esta información

Carmen Borrego ha explotado en el plató de Sálvame contra Amador Mohedano, después de que este haya tachado a su sobrina, Rocío Carrasco, sobre el testimonio que esta dirigió al clan Mohedano. Siguiendo el hilo de sus declaraciones, la hija de Rocío Jurado ha dado el paso de destapar la verdad que rodea a su familia, desvelando los verdaderos motivos de la ruptura familiar.

En el nombre de Rocío conforma su testimonio cargado de pruebas. Aunque su emisión solo acaba de empezar, y Carmen Borrego ha asegurado en el plató de Sálvame que nadie pasará por encima a Rocío. “Cuando él se ha sentado aquí no le parecía cruel, ¿verdad?”, comentaba la colaboradora. De igual manera, la hermana de Terelu Campos ha mostrado su aprobación a que su amiga haya dado el paso de desenmascarar a parte de su familia: “Amador tiene conocimiento del testamente que tenía su hermana”.

A pesar de las afirmaciones de Carmen Borrego, Amador Mohedano ha afirmado que no tenía conocimiento de este documento, alegando que el que se leyó fue uno completamente distinto. Algo a lo que la colaboradora le ha respondido públicamente: “Que no diga ahora cuando salga porque él lo sabe. Ahí en esa familia se ha hablado de todos los bienes durante mucho tiempo. Exactamente lo que pone en el estamento igual no lo sabía, pero sí lo intuían”, respondía de forma contundente.

“No voy a contar lo que pone porque es algo que pertenece a la serie. Nos vamos a quedar todos sorprendidos. Yo me sorprendí mucho”, comentaba Carmen Borrego, que lamentaba que su familia mediática continúe haciéndola daño. “Que hable de la crueldad de lo que se está hablando… Aquí se ha juzgado a su sobrina hasta como madre, ¡me parece muy fuerte! A ver si refrescamos un poquito la memoria… ¿Y las cosas que han dicho del marido de su sobrina?”, terminó sentenciando la colaboradora.