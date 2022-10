Carmen Alcayde desvela cómo fue la conversación con la que puso fin a su matrimonio

Carmen Alcayde comunicaba esta semana en Sálvame que su marido y ella habían puesto fin a su matrimonio después de 30 años de relación y tres hijos en común. En ese momento, visiblemente emocionada, la colaboradora prefería no dar más detalles, no obstante este miércoles se ha sincerado en el programa.

Consciente del programa en el que trabaja, Carmen Alcayde no dudó en contestar a algunas preguntas un poco más íntimas sobre la separación realizadas por sus compañeros de Sálvame, entre ellas la manera en la que surgió la conversación tras la cual deciden separarse.

«Surgió este verano de manera casual, que es cuando ves que tienes menos cosas en común con tu pareja. De repente me hizo clic la cabeza en varias cosas. Da igual que yo tomara la decisión, él también está de acuerdo ya», explicaba la colaboradora.

Carmen Alcayde se separa tras 30 años de relación #yoveosálvame https://t.co/JCoSMPKhY2 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 13, 2022

En cuanto a su futuro más inmediato, Carmen Alcayde explicó que ya se ha mudado y que no ha sido ningún drama, pues ni su marido ni ella pelearon por la casa que hasta ahora compartían, siendo un proceso cordial en el que han priorizado el bienestar de sus hijos.

«Nosotros tenemos tres personitas pequeñas que al final lo hemos hecho por ellos. En la casa donde estábamos era de él y yo quiero mucho a mi exmarido, no me apetece entrar en esa guerra cuando esa casa es su vida. Aunque podría pelear siendo la madre. Me alquilé un piso con su beneplácito y de mutuo acuerdo y me fui para no fastidiarle a él la vida y su casa. Incluso él me ha acompañado en alguna visita y le he enseñado dónde iban a dormir los niños y todo», explicó.

Carmen Alcayde añadió: «Yo pensé que iba a estar con él hasta el final de mis días, pero cuando me hace click la cabeza digo ya.. Yo no tengo la idea de rehacer mi vida, la otra parte es libre pero ninguno estamos en eso. Preferiría no hablar de él, no es personaje público. Son 30 años de relación, ha sido una separación cordial y no hay nada que sacar».