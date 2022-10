Carmen Alcayde se separa de su marido tras 30 años de relación

Aunque la tarde parecía avanzar con total normalidad en Sálvame, una noticia marcaría el transcurso del programa de las tardes de Telecinco por completo. Y es que, pese a estar aparentando total normalidad, ha sido en torno a las 18:00 horas cuando Carmen Alcayde ha confesado la bomba de la jornada. La colaboradora habría optado por poner punto final a sus 30 años de relación, y 19 de matrimonio, con su marido. Una durísima decisión por la que no ha podido evitar derrumbarse en pleno directo mientras contaba los motivos a Jorge Javier Vázquez.

Haciendo gala de su sinceridad, Carmen no ha tenido reparo en admitir que “faltaba felicidad” en su relación, pese a que no habían tenido ningún tipo de disputa fuerte: “Quiero encontrarme a mí misma, encontrar a Carmen a ver qué tal es. No sé estar sola desde hace 30 años. Me apetece estar sola en mi casa, ver mis series, elegir yo todo…”, confesaba, dejando entrever que está en un punto de su vida en el que prefiere mirar por sí misma sin tener que compartirlo todo: “No me sobraba en mi vida, pero los dos estábamos en un momento de la vida muy diferente”, señalaba, haciendo referencia a su ahora ex marido.

No obstante, una ruptura siempre es dolorosa para ambas partes, sobre todo cuando aún queda cariño: “Yo creo que estamos los dos bastante destrozados, pero tenemos tres hijos en común y lo hemos hecho básicamente por ellos, para que vean una vida feliz”, aseguraba, aclarando así que, aunque se tenga la falsa creencia de que los niños suelen ser más felices cuando sus padres están juntos, nada más lejos de la realidad, puesto que lo más importante es que los más pequeños vean a sus padres felices y contentos, aunque hayan tomado caámonos separados.

Mientras escuchaba atentamente el relato de su compañera, el de Badalona le preguntaba a la protagonista en cuestión si habría querido dar este paso al frente antes, quizá hace un año: “Puede ser que tenga razón, no se ha vivido mal en casa, pero sí que es verdad que hubiéramos ganado un año de más felicidad cada uno”, sentenciaba, completamente segura de que su romance había caducado ya hace varios meses, aunque habían intentado mantenerse unidos y superar una tempestad que finalmente ha hecho que su historia de amor finalice.

De esta manera, Carmen Alcayde y Eduardo Primo Arnau comenzarán una nueva vida por separado. Pese a haber conseguido formar uno de los tándem más consolidados del panorama nacional, la ex pareja ha finalizado un matrimonio que siempre se ha alimentado de la diversión y de la complicidad, fruto de las cuales nacieron Carmen, Eduardo y Olivia. Durante todo el resurgir laboral de la periodista, su esposo y sus hijos han sido sus mayores pilares fundamentales, apoyándola a seguir creciendo como profesional. Algo que Alcayde valora mucho y en lo que ha hecho hincapié al hablar genial de la persona que ha formado parte de su vida durante tanto tiempo, aunque su relación haya terminado.