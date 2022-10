Iñaki y Cristina: El último e indisoluble nexo de un matrimonio roto

Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina cumplen veinticinco años de casados. Un aniversario que, sin embargo, no se celebrará. Desde que el pasado mes de enero vieran la luz las fotografías del ex deportista en compañía de Ainhoa Armentia, el matrimonio anunció la interrupción de su relación, aunque todavía no se tiene constancia -al menos pública-, del divorcio de la pareja.

Mientras que en el caso de Iñaki Urdangarin se sabe que recientemente ha disfrutado de una escapada a Formentera junto a su actual pareja, con la que atraviesa un dulce momento, la Infanta Cristina está volcada en su trabajo y en su familia. A pesar de que tres de sus hijos son mayores, la pequeña, Irene, es la única que aún es menor de edad. Su custodia es la que podría entrañar algún tipo de conflicto entre la pareja.

Más allá de Irene, lo cierto es que, a la espera de que se confirme un divorcio cuyas condiciones ya fueron contempladas antes de la boda y que no debería suponer ningún tipo de polémica, los hijos de la pareja son el único nexo que quedará entre Iñaki y Cristina. Después de haber sido una de las parejas más estables del panorama nacional y haber desafiado todo tipo de conflictos, la historia de los ex duques de Palma llega a su fin, a medias. Y es que, a pesar de que tres de los hijos que tiene la pareja ya son mayores de edad y casi hasta independientes, siguen siendo una familia.

Prueba de que para la Infanta su familia está por encima de todo es que el pasado verano no dudó en viajar a Bidart, donde se reencontró con Iñaki y pasó unos días con sus hijos, para los que los últimos meses han sido difíciles. De hecho, varios de ellos se han posicionado en un principio con la hermana de Felipe VI, aunque ahora la situación es más tranquila. No hay que olvidar que, durante muchos años, fue Urdangarin el que más tiempo pasó con sus hijos, mientras doña Cristina estaba volcada en su trabajo.

A la espera de que se tengan noticias del divorcio -algo que podría producirse o no-, lo que sí parece cierto es que la intención tanto de la Infanta Cristina como de Iñaki Urdangarin es mantener una actitud de normalidad y de unión, en la medida de lo posible. Una realidad que deja fuera de la ecuación a Ainhoa Armentia en lo que respecta al ámbito familiar y que la relega, al menos de momento, a la esfera más privada de la vida de Iñaki.

Los otros apoyos de la Infanta

Además de sus cuatro hijos, ha habido otras personas que también han estado siempre al lado de doña Cristina. Su hermana, la Infanta Elena, ha sido uno de sus mayores apoyos, y fue a su padre, el Rey Juan Carlos, al que recurrió cuando saltó la noticia de la deslealtad pública del ex deportista. Importante también el apoyo de la Reina Sofía a lo largo de los años de instrucción del Caso Nóos, así como de sus primos por la parte griega, con los que mantiene una excelente relación.