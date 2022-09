Se ha convertido en uno de los temas más destacados de este fin de semana en las redes sociales. Pablo Urdangarin ha pasado a ser protagonista de la actualidad por un ‘incidente’ durante un partido de balonmano. Ha sido en un encuentro entre su equipo y el Fertiberia Puerto Sagunto, que correspondía a la primera jornada de la División de Honor Plata de balonmano.

En un momento del encuentro, el hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin tiró a puerta, con la mala fortuna de que el balón le dio al portero y se llevó un fuerte balonazo en el hombro. Algo que no debería generar más conflicto ya que en este tipo de deportes este tipo de cosas pueden pasar, pero el locutor encargado de retransmitir el encuentro se quejó de la actuación de Pablo Urdangarin de que no se señalara como infracción. De hecho, sus comentarios se han vuelto virales.

En la secuencia del vídeo se ve cómo el el segundo hijo de Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina lanza la pelota contra el hombro del portero en un movimiento que podría parecer polémico, pero que no justifica el tono ni las palabras del locutor: «¡Eso es a la cara! Qué vergüenza de arbitraje. ¡Vete a la m…., hombre! Vaya m…. de arbitraje, eso es a la cara. Qué vergüenza, qué vergüenza», ha dicho el locutor muy alterado en un canal de YouTube en el que se retransmitía el encuentro.

Cuando se pone a un futbolero a comentar, que no sabe de reglas, pasan estas cosas.

Balonazo, en apariencia al hombro, que parece que es en la cara, y pasa esto…

Aunque se equivocaran y no excluyeran, no hay NADA que justifique al comentarista.

Algo qué decir @bmpuertosagunto ? pic.twitter.com/fQkccyLFeA

— Árbitro Enfurecido (@arbibalonmano) September 19, 2022