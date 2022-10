Jorge Javier paga sus frustraciones con Tamara Falcó: «Tu crisis de imagen es de tres pares de narices»

Jorge Javier Vázquez ha realizado un fuerte ataque a Tamara Falcó a través de las páginas de la revista que viene a continuar el discurso frontal que inició contra ella hace un par de semanas. Todo arrancó a raíz de la ponencia que la marquesa hizo en el Congreso Mundial de las Familias en México en donde hablaba de la sexualidad en unos términos que no gustaron nada al mediático presentador. Desde entonces, ha ido dejando píldoras contra ella, pero ahora se ha explayado.

Después de llamarla «hipócrita», Jorge vuelve a la carga a raíz de una carta abierta que ha publicado en Lecturas. El comunicador empieza diciendo que «me ha dado cuenta de que Tamara ha dejado de interesarme, mi mente la ha cancelado al menos por un tiempo». La mayor crítica viene cuando señala que «tiene una crisis de imagen de tres pares de narices y no parece que la esté solventando». Es la reacción de Vázquez al comunicado que colgó la hija de Isabel Preysler en su Instagram tras la polémica al otro lado del charco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Hormiguero (@elhormiguero)

A Jorge Javier Vázquez no le han servido las explicaciones dio en El Hormiguero: «Eso no era un comunicado sino una unión de palabras tan tibias como vacías», apunta. El presentador exigió que los dos amigos homosexuales de Falcó más conocidos, Boris Izaguirre y Juan Avellaneda, se posicionaran en su contra. El primero lo hizo. Jorge considera que «Tamara no puede permitirse codearse con esos grupos ultras que suspiran porque todo vuelva a ser como antes. Como esa España hipócrita que censuraba cualquier atisbo de libertad».

Hay que recordar que Tamara Falcó dijo en México que «estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad donde hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos tipos distintos de sitios donde puedes ejercer el mal que creo que en otras generaciones no era tan evidente y no estaba tan bien visto».

Mal momento para Jorge Javier Vázquez

Este ataque sin remilgos hacia Tamara Falcó llega en un momento un tanto delicado para Jorge Javier Vázquez. Cuenta en las páginas de la revista que le han diagnosticado apnea severa por lo que debe de dormir con máquina para respirar correctamente: «Dormir mal me hincha (…) no puede ser que siga roncando como lo hago». Anteriormente al diagnóstico, había dicho que «tengo un virus que están intentando identificar, supongo que de las vacaciones. Sí, no estoy en mi mejor momento. Por cierto, no bebo desde hace tres meses», decía en redes sociales, donde ha sido muy criticado también por su extremo posicionamiento a favor de Rocío Carrasco.

A esto se le suma la baja audiencia que desde hace meses tiene Sálvame. El programa de sobremesa no consigue levantar las cifras de telespectadores . Por si fuera poco, hace unos días tuvieron que admitir en directo la derrota en los juzgados ante Cayetano Martínez de Irujo, quien dijo a Look en exclusiva que se trataba de «una victoria para toda la sociedad».