El alegato más severo de Jorge Javier Vázquez contra Tamara Falcó: “Es hipócrita”

La semana ha empezado muy fuerte en Sálvame. Durante la emisión del último programa, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a consolidarse como uno de los rostros televisivos más críticos con Tamara Falcó desde que tuviera lugar su compromiso y posterior ruptura con Íñigo Onieva a consecuencia de la publicación de un vídeo en el que el empresario se besa con otra mujer. Y es que, aunque la marquesa de Griñón parece haberse ganado los corazones de personas de todos los rincones del país, lo cierto es que hay uno que se le resiste: el del presentador de Telecinco.

Con motivo de una ponencia en un foro conservador para tratar el tema de las familias, la hija de Isabel Preysler se ha desplazado hasta México, donde también ha tenido oportunidad de hablar sobre cómo ha cambiado su vida a raíz de la infidelidad del hijo de Carolina Molas. Y es que, Tamara considera que existen “distintos tipos” de sexualidad desde donde se “puede ejercer el mal”. Algo que no habría gustado en absoluto al de Badalona, considerando estas palabras como un ataque directo al colectivo LGTBIQA+ y un “mensaje muy peligroso”: “Cuando habla del lado oscuro de su novio, está consiguiendo que pensemos en la vida oscura que lleva Íñigo y eso es muy peligroso. Cuando presenta a la sociedad, cuando la reduce en buenas personas y malas personas, y ella es la buena persona y su novio es mala persona por lo que ha hecho está lanzando un mensaje muy peligroso”, comenzaba diciendo el maestro de ceremonias del espacio de las tardes de la cadena de Fuencarral, que no dejaba de sorprenderse con las declaraciones de Falcó: “No podemos seguir riéndole las gracias a Tamara Falcó (…) Estas palabras son un rotundo ‘no’ y no tendríamos que ser tan comprensivos con ella”, aseguraba, para después hacer hincapié en que “hace un daño tremendo desde su punto privilegiado”, considerando además su actitud como “intolerable e hipócrita”, ya que “vende la imagen cristiana” cuando realmente vive en “un mundo de lujo, pegado a las marcas”.

Pese a haber conseguido las primeras palabras de la marquesa después de la infidelidad de Onieva, Jorge Javier sigue estando firme en sus convicciones a la hora de calificar el testimonio de Tamara: “Eso es un discurso de odio, hay que rechazarlo de pleno, porque primero son los discursos y luego vienen las hostias, hay que cortarlos de raíz”, sentenciaba. Una manera de demostrar que, aunque haya sufrido por su reciente ruptura, la marquesa de Griñón sigue sin ser del agrado del catalán, que tiene una opinión desfavorable hacia ella: “Tamara Falcó es una gran mentira. Ella ya sabía con quien se jugaba los cuartos”, sentenciaba, hace tan solo unos días ante la desaprobación de Belén Esteban, que apoya a la hija de Carlos Falcó en todo este conflicto aunque también considera un tanto desacertada su última intervención, ya que hay ciertas expresiones que pueden llegar a malinterpretarse.