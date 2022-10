La voz de Cayetano Martínez de Irujo al otro lado del teléfono revela satisfacción mezclada con felicidad. El jinete atiende a Look durante un descanso de la última competición hípica en la que participa. Se trata del Andalucian October Tour, que reúne en la Dehesa de Montenmedio (Vejer de la Frontera) a unos 600 jinetes y 1.500 caballos de 36 países en tres concursos internacionales de saltos categoría tres estrellas y nueve Campeonatos de España. Su tono de voz es sosegado y muestra entusiasmo en sus palabras. Tiene muchas ganas de hablar y no es para menos. Su testimonio es muy esperado después de asistir a su triunfo ante Mediaset mediante una condena que deja claro que Sálvame vulneró el derecho al honor del hijo de la duquesa de Alba. Cayetano ha percibido 50.000 euros -ya cobrados- como indemnización y ha obligado a Jorge Javier Vázquez a leer en directo la sentencia.

El presentador del espacio de sobremesa de Telecinco tuvo que leer un fallo judicial que probablemente nunca hubiera querido: «En su mérito declaro vulnerado el derecho al honor de don Cayetano Martínez de Irujo en los programas de Sálvame limón y Sálvame naranja emitidos en los días 28, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017 y condeno solidariamente a Mediaset y a La Fábrica de la Tele a pagar al actor la cantidad de 50.000 euros en concepto de indemnización y de daños y prejuicios por el daño moral causado». Y no solo eso sino que debe retirar de su página web los programas emitidos durante el 28, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre en los que se refería al aristócrata como «macarra» y «pandillero» cuando se hablaba del supuesto trato que daba al servicio doméstico.

Cayetano está muy satisfecho y no lo esconde: «Han tardado un año y dos meses. Ha llegado una fecha que, si no lo decían en el programa, tenían que indemnizarme cada vez que no hablaran de ello (…) pero no lo han hecho bien. Tienen que ocupar un espacio mínimo hablando de esto, un tiempo parecido al que se tiraron ultrajándome y diciendo tropelías», explica. El duque de Arjona va más allá al interpretar el resultado: «Esto es una victoria para toda la sociedad» y apunta que «tenía que haber más gente como yo, que se atreviera contra ellos, aunque entiendo que la gente se agache y pase el chaparrón, pero yo no soy así», empieza diciendo.

El duro camino de Cayetano Martínez de Irujo hasta la razón

En ningún caso ha sido un camino de vino y rosas hasta obtener la razón por parte de la Justicia. Cayetano echa la vista hacia atrás: «Esto arranca hace 15 o 20 años. Les habré puesto seis u ocho demandas. He tardado 10 años en sacar un resultado que haya puesto justicia», comenta a este digital. «Antes de esto había tenido otras demandas o indemnizaciones que se quedaron en nada o las tumbó algún magistrado del Supremo… Llevo 15 o 20 año con esto. Han hecho todo lo indecible por hundirme, desprestigiarme, desmoralizarme…», recuerda.

Aclara lo mal que lo ha pasado hasta verse triunfador en este litigio: «No sabes la sensación que es que un atajo de tíos fuertemente pagados digan una serie de barbaridades, sólo porque hayas salido a cenar con una amiga que no sea tu novia. Martínez de Irujo destaca también que «he cobrado los 50.000 euros». El momento en el que se ha dado a conocer la sentencia no le sorprende y explica el motivo: «Si no hablaban ya tenían que indemnizarme por cada día que no lo hicieran».

En este proceso hubo un momento que estuvo a punto de tocar fondo: «Después del juicio, 2016-2017, estuve un día y medio desestabilizado de la cantidad de barbaridades que escuché de esos tres abogados. Te dan ganas de levantarte e irte a por ellos al estilo medieval. Antes era más frágil emocionalmente».

Recalca su felicidad por el fallo: «Estoy muy contento. Esos 50.000 euros me vinieron muy bien para el balance del año y a ellos les hizo daño. A partir de esa sentencia ya se lo piensan más». Y desvela que «yo pedí 210.000 porque es el dinero que pudimos calcular que ganaron en publicidad y hemos enviado el caso a los tribunales de Europa», avisa. No se conforma con haber llegado victorioso hasta aquí: «Vamos a seguir detrás».

El conde de Salvatierra recibió esta noticia poco antes de poner rumbo a esta importante competición hípica en territorio gaditano. Estos días monta a lomos de Dito 12, un trotón cuya adquisición fue clave para su carrera: «Es un caballo con mucha personalidad, con mucho carácter. Desde el primer concurso que le hice en el Winter SHOT a Pineda el cambio fue muy grande», reconoció en una entrevista con HorseLife. Se estima que el impacto económico de este torneo sea de 25 millones, algo que habla a las claras de la envergadura del evento.