Carme Chaparro ha desvelado que sufre una enfermedad y desconoce la causa de ella. La presentadora de Telecinco ha querido visualizar su patología a través de redes sociales y mostrarla a sus seguidores.

Hace tan solo unos meses, la periodista quiso hablar sobre el insomnio, una afección que padecen entre un 10 y el 15% de la población de forma crítica. La escritora ahora ha decidido comentar sobre el eccema, un trastorno que provoca picor y enrojecimiento de la piel.

Carme Chaparro, a través de su cuenta oficial de Instagram, ha hablado sobre lo que supone esta enfermedad. Junto al texto, la presentadora ha subido una imagen de sus en las que se puede ver los efectos de la patología, la cual causa una gran irritación e incluso el desprendimiento de la piel.

«Esto que veis es una enfermedad de la piel. No se sabe qué lo causa, pero cuando tengo un brote las manos se me llenan de esta especie de eccemas. Son dolorosos, sobre todo si rozan con algo. A veces el brote tiene que ver con el estrés, otras, con algo que he tocado, pero no se sabe exactamente», ha explicado la escritora en la publicación.

«No hay cura, solo pomadas para tratar de que la remisión del brote sea rápida. A mí sólo me afecta a las manos, y solo una o dos veces al año, pero hay personas que lo sufren por otras partes del cuerpo mucho más visibles y molestas, y que a veces pueden sentirse estigmatizadas», ha querido recalcar la presentadora.

Pocos minutos después de publicar la imagen en Instagram, Carme Chaparro ha recibido cientos de mensajes de apoyo y agradecimiento por visualizar su enfermedad. Muchos de sus seguidores se sintieron reflejados en la patología de la escritora y, algunos de ellos explicaron los tipos de eccemas que sufren a diario.