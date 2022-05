Carly Rae Jepsen estrena ‘Western Wind’, su nuevo single

Carly Rae Jepsen ha vuelto por todo lo alto. La artista acaba de lanzar su esperada nueva canción ‘Western Wind’, protagonizando el videoclip del mismo. Se trata una canción que, además llega con el mensaje claro que quiere dejar la artista, de que durante este 2022 habrá más música.

La artista ha lanzado una canción que se caracteriza por una atmósfera cálida e hipnótica, que logra a través de un tapiz de elementos, del que su equipo de trabajo destaca que lograda a través de un delicado tapiz de elementos.

De el videoclip de la nueva canción de Carly Rae Jepsen, desde su equipo más cercano destacan los «tonos de guitarra iluminados por el sol, melodías de piano conmovedoras, las luminosas texturas del órgano Hammond B3 y un elegante mosaico de percusión».

WESTERN WIND OUT NOW EVERYWHERE!! Huge thanks to @matsoR for creating this new song with me. Rostam you are a ⭐️ !! Taylor Fauntleroy I owe you a million peanut butter and jelly sandwiches for making this magical video.

And now it’s all yours! X pic.twitter.com/xgspAso4vA

— Carly Rae Jepsen (@carlyraejepsen) May 6, 2022