Carlota Corredera sale en defensa de María Patiño por los duros ataques de Rocío Flores. La presentadora de ‘Sálvame’ ha respondido tajante a la hija de Rocío Carrasco por dudar de la credibilidad de su compañera.

La joven de la familia Flores atacaba en ‘El programa de Ana Rosa’ a María Patiño, asegurando que no tiene veracidad alguna y que está demandada por su parte. Sin embargo, como era de esperar, los colaboradores de ‘Sálvame’ han dado la cara por su compañera y la más clara ha sido Carlota Corredera.

La presentadora de ‘Sálvame’ ha mirado fijamente a cámara y ha mandado un mensaje claro y contundente a Rocío Flores. «Tú no has sentado a nadie de la cúpula de ‘La Fábrica de la Tele’ en un banquillo, la denuncia se ha archivado, igual que ha sido archivada la denuncia que le pusiste a ‘Vanitatis’ por publicar la sentencia que te condenaba por malos tratos continuados a tu madre durante tres años», explicaba la gallega.

Carlota Corredera defiende a María Patiño tras los ataques de Rocío Flores https://t.co/JskBXVaNM0 — Telecinco (@telecincoes) January 7, 2022

Carlota Corredera también le ha dicho a la hija de Antonio David Flores que debe respetar el trabajo de los periodistas que trabajan en la misma cadena que ella. María Patiño, por su parte, comentó en el programa de ‘Socialité’ que ella no pretende ser la enemiga de Rocío Flores ni pretende que ella se convierta en su enemiga.

«Hasta el día de hoy, Rocío ha intentado desacreditar a gente que trabaja en esta cadena porque eran amigas de su madre, por ejemplo, Las Campos, o porque llevaban años atacando a su padre, por ejemplo, Belén Rodríguez. Pero yo no estoy en ninguno de esos grupos», sentenciaba la presentadora.

«Nunca he insultado, no soy amiga de tu madre y, durante muchísimos años, he cuestionado a tu madre y a Fidel Albiac», finalizaba María Patiño.