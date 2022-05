Carlos Torres (‘La Reina del Flow’) y Nona Sobo (‘Entrevías’), fichajes estrella de ‘Bienvenidos a Edén 2’

‘Bienvenidos a Edén’ es una de las ficciones de Netflix que ha salido a la luz hace tan solo unas semanas, con una primera temporada que no ha dejado indiferente a nadie. Por ese mismo motivo, no han tardado en confirmar lo que parecía un secreto a voces: va a haber una segunda temporada. Ésta, a su vez, contará con grandes fichajes como Carlos Torres (‘La Reina del Flow’) y Nona Sobo (‘Entrevías’).

Desde que ‘Bienvenidos a Edén’ llegara a nuestras vidas el pasado 6 de mayo, la serie no ha dejado de estar en el top 10 de series más vistas de la plataforma de streaming. A pesar de que Netflix no ha querido dar muchos detalles sobre el argumento que tendrá la segunda temporada, sí que ha dejado claro que “el misterio y el peligro” en la isla irán en aumento.

Lo que es un hecho es que estos dos fichajes estrella para la segunda temporada no han dejado indiferente a nadie. Nona Sobo se ha convertido en una de las actrices del momento por su excepcional papel en la serie ‘Entrevías’, de Telecinco. ¡Es evidente que no ha dejado indiferente a nadie! Por lo que se ha ganado a pulso esta oportunidad que, estamos seguros, no desaprovechará.

Las antenas nos mandan un mensaje claro: #BienvenidosAEdén tendrá segunda temporada 🦋 pic.twitter.com/RyogTbEoc7 — Netflix España (@NetflixES) May 25, 2022

Pero si queríamos un rostro internacional que estuviera a la altura de las circunstancias, ¡han escogido al idóneo! Carlos Torres ha sido el encargado de dar vida al cantante Charly Flow en la exitosa serie ‘La Reina del Flow’. Se trata de un proyecto que sigue estando presente en la vida de muchísimas personas en todo el mundo. Debemos recordar que en noviembre de 2021 se estrenó la segunda temporada de la ficción y, a pesar del tiempo, continúa en el top 10 de proyectos más vistos de Netflix.

Y no es para menos. Es más que evidente que Carlos Torres ha hecho un excepcional trabajo, dejando claro a base de talento que estamos ante una auténtica estrella a nivel interpretativo. Con este fichaje para ‘Bienvenidos a Edén 2’, el actor colombiano tendrá la oportunidad de explorar nuevos registros y, sobre todo, volver a sorprendernos como solamente él sabe hacerlo.

Carlos Torres y Nona Sobo coincidirán en el set con Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Belinda, Begoña Vargas, Sergio Momo y Diego Garisa, entre otros. Aunque no se sabe ningún dato sobre los personajes que interpretarán Carlos y Nona, sí se ha confirmado que el rodaje se realizará entre Lanzarote, Barcelona y Teruel. ¡Qué ganas de ver a los dos actores en esta segunda temporada de ‘Bienvenidos a Edén’!