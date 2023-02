Carlos Sobera: su curiosa reacción ante este comentario de Silvina en ‘Pesadilla en el paraíso 2’

Silvina Magari fue la sexta expulsada de Pesadilla en el paraíso y se quedó a punto de clasificarse para la segunda semifinal. A pesar de ello, Carlos Sobera alabó la actitud que mostró la participante en plató tras su expulsión.

La cantautora y cómica se convirtió en quinta clasificada después de enfrentarse contra Mar López y acabar perdiendo la nominación. Es una concursante que rebosa energía y así se notó en su llegada a plató. Sin embargo, esa intensidad tiene detractores y ha sido objeto de críticas varias veces durante el concurso. El presentador ha dejado claro que para él esto es algo positivo y no negativo como lo pintan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Silvina Magari (@silvinamagari)

Belen Ro, colaboradora en esta edición del formato, ha querido transmitirle también sus felicitaciones. “Quiero felicitarte por tu concurso. Has sido una concursante magnífica”, ha comenzado diciendo antes de darle un giro inesperado a sus palabras. “Pero hay mucha gente que te acusa de haber interpretado un papel y de que tú en realidad no eres así, pero, ¿has sobreactuado o te has sentido natural?”, ha querido saber la periodista.

La participante se ha tomado con filosofía esta pregunta y ha contestado con una sonrisa tras haber escuchado atentamente sus palabras. “¿Sabes qué creo que pasa? Que si lo vives todo muchísimo está mal, pero lo que está mal es no vivirlo todo muchísimo”, ha contestado Silvina ganándose el aplauso del público del plató. Ella tiene claro que todo lo que se haga hay que hacerlo con emoción y ganas, sino no tendría nada sentido. De hecho, gracias posiblemente a ese modo de ver las cosas ha sido una concursante tan trabajadora y ha llegado a conseguir hasta el puesto de capataz durante la emisión del reality.

“¡Me estoy enamorando, fíjate lo que te digo!”, expresó en un arrebato de euforia Carlos Sobera. “Qué manera de hablar”, añadió el presentador a sus alabanzas. El vasco está completamente a favor de la actitud de Silvina Magari.