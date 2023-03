Cara Delevingne entró en rehabilitación tras las preocupantes fotografías publicadas

Cara Delevingne ha hablado por primera vez sobre las imágenes que se publicaron de ella en otoño de 2022. En una entrevista con Vogue, la modelo británica ha roto su silencio y se ha sincerado sobre las imágenes que dieron la vuelta al mundo, y que hicieron que decidiera pedir ayuda.

En las imágenes, se veía a la modelo con mal aspecto, descalza esperando fuera del aeropuerto y con una actitud extraña. Unas imágenes que hicieron que sus sus amigos y familiares se preocupasen por ella, tras un año turbulento donde las adicciones se estaban adueñando de su vida.

La modelo asegura en su entrevista con Vogue que ha tenido un año «emocionalmente turbulento», pero ahora está dejando atrás sus adicciones y lleva más de cuatro meses sobria. «A veces necesitas una dosis de realidad, así que de alguna forma esas fotos son algo por lo que estar agradecida», asegura.

«Me rompe el corazón porque pensé que me lo estaba pasando bien, pero llegó un punto en el que era como ‘vale, no tengo buen aspecto’», añade. «Tengo un poco de sentimiento de invencible cuando tomo drogas. En esos momentos me pongo en peligro porque no me importa mi vida», revela a la citada revista.

Tras este suceso, Cara Delevingne pidió ayuda a sus familiares y amigos más cercanos para acudir a rehabilitación, algo que ya había intentado en anteriores ocasiones, pero que dejó al no verse preparada. «Este proceso obviamente tiene altos y bajos, pero me he empezado a dar cuenta de tantas cosas», asegura.

«La gente quiere que mi historia sea como un especial de televisión en el que digo ‘era una adicta y ahora estoy sobria y ya está’. No es tan simple. No pasa de la mañana a la noche», explica la modelo. Además, cuenta cómo la heroína casi rompe su relación con su madre: «No era su culpa… La manera en la que la adicción me separó de mi madre fue brutal, y también fue brutal para ella».