La organización de ‘Secret Story’ ha tomado una contundente decisión de cara a los concursantes del reality. Al ver que muchos de ellos no se estaban tomando el concurso enserio, decidieron pedir a la audiencia que eligiera a “la planta” de la edición. Y el concursante elegido ha sido Canales Rivera.

De esta forma, tanto la audiencia como la organización del programa, han dado un toque de atención al concursante. El resultado de ser el más votado para convertirse en la planta de la edición, no sorprendió ni siquiera al propio Canales Rivera, que asumió el veredicto de los espectadores.

Un resultado que tampoco sorprendió a sus compañeros, ni tampoco a los colaboradores del programa, ya que la mayoría de ellos también habían votado a Canales como el “planta” del concurso. Al igual que los espectadores a través de las redes sociales, que lo veían como tal desde que se anunció que concursaría en ‘Secret Story’.

Con todos ustedes… ¡la planta de la edición: Canales Rivera! 😂 A ver si la riegan un poco y tiene más vida #SecretCuentaAtras4 pic.twitter.com/4uaYSLv946 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 5, 2021

En su defensa, Canales Rivera se ha justificado sobre sus escasas intervenciones en las galas, asegurando que: «Mientras no me afecte a mí directamente una discusión no voy a intervenir mientras que la persona que está discutiendo sea autosuficiente, porque no tengo por qué meterme en absoluto».

«Si aquí se premia los gritos y las faltas de respecto, yo asumo mi castigo y me encantaría ser un cactus, me da igual», ha sentenciado el concursante, cada vez más indignado por la decisión de la audiencia del programa.

En ese momento, Carlos Sobera entró en directo para zanjar el asunto, señalando que: «Te reconozco que siempre hay algunos que gritan y elevan la voz, pero la gente lo que premia aquí es el espectáculo, el entretenimiento, pasarlo bien… Y para eso necesitamos que los concursantes hagan cosas, se muestren y se comprometan».