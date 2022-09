Camilo, protagonista al ser casi expulsado de su concierto en Orlando

Camilo esta viviendo un año completamente brillante, tanto a nivel personal como profesional. Tras haber recorrido numerosas ciudades de la geografía española con su De adentro Pa Fuera Tour, el colombiano se encuentra pisando tierras estadounidenses. Sin embargo, y a pesar de haber sido sold out en la localidad de Orlando, parece ser que no todo el mundo lo conoce.

De hecho, esta situación pudo haberle costado al público de Orlando el show del intérprete de Bebiendo sola. Y es que, tal y como explicó Camilo a través de sus stories de Instagram, uno de los miembros de seguridad del recinto no le quería dejar entrar porque no tenía pase para acceder dentro del lugar.

«Me acaba de pasar algo fantástico que tiene que ser contado», comenzaba relatando el artista con humor. «Voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad de Orlando y me dice en inglés: ‘¿Donde está tu acreditación?’. Y le contesto: ‘No tengo’. Y ahí me dice: ‘Tú no puedes estar aquí’», agrega.

Al parecer, el guardia de seguridad no se creía que Camilo fuese el artista que había reunido a todo el público en el evento, por lo que estaba en continua negación a dejarlo entrar. De hecho, y por mucho que el cantante trató de explicarle y hacerle entrar en razón, nada sirvió. Pero, gracias a que algunos miembros de su equipo de producción le ayudaron, logró finalmente entrar.

Una anécdota de lo más curiosa que seguramente el artista no olvidará. «El señor no era de La Tribu, pero ya es de La Tribu», comenta con diversión Camilo, en referencia a su club de fans. Todo ello para culminar después grabando al guardia junto a él diciendo su icónica frase en honor a sus seguidores.