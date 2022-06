Camila Cabello y Yotuel brillan en el videoclip de ‘Lola’

Camila Cabello ha sorprendido a todos sus fans con el lanzamiento del videpclip de ‘Lola’, canción incluida en su nuevo álbum de estudio, ‘Familia’, y en la que ha colaborado Yotuel. Se trata de un videoclip que ambos artistas grabaron juntos en un rancho de Simi Valley, California. Una localización habitual para el rodaje de muchas películas.

El videoclip, que ya ha entrado en las tendencias de YouTube, cuenta con detalles que no han pasado desapercibidos para los fans de ambos artistas, como por ejemplo, que la propia Camila Cabello se atrevió a e coger la cámara y captar algunas imágenes del mismo.

Y es que ‘Lola’ es uno de los temas más especiales del disco, no solo por los ritmos latinos y por colaborar con Yotuel, uno de los artistas cubanos más arraigados a su tierra, sino por lo que recuerda esta canción a las raíces de la artista, algo que es muy importante para ella.

.@camila_cabello’s ‘Familia’ album explores her roots through Latin rhythms and Spanish lyricism. Inviting Cuban singer @Yotuel007 to join her, she brought «Lola» to life in our latest Official Live Performance… and things got fired up! Watch now!

▶️https://t.co/P98vtmjp9C pic.twitter.com/Xy0E2mJPxZ

— Vevo (@Vevo) June 1, 2022