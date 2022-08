Camila Cabello y Stromae unen fuerzas en ‘Mon Amour Remix’

Stromae y Camila Cabello han unido fuerzas en el remix de Mon Amour. Se trata del nuevo single de Multitude, su nuevo proyecto discográfico. Una canción muy esperada por todos sus fans, que como era de esperar, ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales.

Hace unos días, fue la propia Camila Cabello la que presentaba un avance de esta colaboración a través de su cuenta de Tik Tok. De esta forma, la artista presentaba a sus fans un pequeño fragmento de su parte de la canción, tras haberse declarado fan de Stromae en multitud de ocasiones.

Cabe recordar que la canción original, Mon amour era una parodia de Stromae. Se trata de una canción que tuvo un gran éxito tras su lanzamiento, donde el artista interpreta la letra desde el punto de vista de una mujer, siendo una broma en sí toda la letra.

one of my dream collabs is checked off the list ! got to write a little verse for Mon amour out now! @Stromae 🥂🥂🥂 https://t.co/pKeVKZU9vb pic.twitter.com/deo5H42ZJ4

— camila (@Camila_Cabello) July 27, 2022