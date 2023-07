Calvin Harris y Sam Smith, juntos en ‘Desire’, una colaboración muy esperada

Calvin Harris y Sam Smith vuelven a aliarse en Desire. Se trata de su tercera colaboración después del éxito de Promises, que pasó seis semanas en el número uno a nivel global, además, el artista produjo del álbum de Sam Gloria a principios de este año.

«Muy feliz de que DESIRE finalmente esté en tus manos. Esta canción significa mucho para mi, y más junto a Calvin Harris. La música de es una gran parte de por qué hago lo que hago, y me siento honrado de lanzar nuestra segunda canción juntos. Esta canción es tan hermosa y espero que les dé la euforia que me da a mí. Escúchalo a volumen 10», escribió Sam Smith tras el lanzamiento.

“So happy that DESIRE is finally in your hands. This song means a lot to me. @CalvinHarris’s music is such a huge part of why I do what I do, and I’m honoured to release our second track together. This song is so beautiful and I hope it gives you the euphoria it gives me. Listen… pic.twitter.com/PCmJiYLuZX

— SAM SMITH (@samsmith) July 28, 2023