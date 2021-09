Enrique Bunbury no ha podido terminar el año de mejor manera, el artista acaba de lanzar su nueva canción, una espectacular versión de ‘El triste’ de José José, justo a la vez que ha recibido dos nominaciones a los próximos Latin Grammy 2021.

De esta forma, el lanzamiento de esta canción se ha visto ensalzado por las dos nominaciones a los Grammy que ha recibido el artista. Una de ellas a Mejor álbum de Rock con su disco ‘Curso de levitación intensivo’ y la otra a mejor canción de RocK por ‘El Sur’, su colaboración con el grupo Love Of Lesbian.

Ahora el artista acaba de presentar su versión de ‘El triste’, del José José. Un precioso homenaje, acompañado de un videoclip que ha sido rodado en el Puerto de Santa María, en Cádiz. Una canción a la que Bunbury le ha puesto todo su cariño, para estar a la altura de la situación y de las expectativas de sus fans.

Enrique Bunbury lanza versión de ‘El Triste’ de José José en su segundo aniversario luctuoso – Político MX La espera y la cuenta regresiva terminó. Después de publicar una serie de números a través de sus redes sociales, el cantautor español, … pic.twitter.com/uwWXZZnfTA — Enrique Bunbury (@bunburyoficial) September 29, 2021

Ha sido el propio Bunbury el que ha explicado cómo surgió la versión de ‘El Triste’ que acaba de presentar. «Hace un año y medio tenía previsto participar en un homenaje a José José que se celebró en la Ciudad de México en el marco del Vive Latino de 2020. Estuve colaborando con Meme del Real de Café Tacvba, y ensayando a distancia hasta que, en el último momento y por problemas de visados y entradas y salidas, no pude volar».

El artista tenía una espinita clavada y por ello, “este verano me metí en el estudio de Paco Loco en El Puerto Santa María para grabar mi propia versión de El Triste. He querido hacer coincidir su publicación con el segundo aniversario de su muerte y homenajear así a José José, el Príncipe de la Canción, posiblemente el cantante más querido entre los hispanos de todas las Américas. También he buscado hacer un guiño -a modo tributo- a los arreglistas de la época (los 70) emulando el sonido vintage y adaptándolo al formato de una banda de Rock sin complejos ni limitaciones, como son Los Santos Inocentes».

En cuanto al videoclip, Bunbury relata que «lo rodamos unos días después, en las bodegas Osborne, también en el Puerto, con la dirección de Mario Ruiz y la participación de los fantásticos actores Jaime Olías y Daniela Aldana».