Juanra Bonet se pone en apuros por el nombre de un equipo de ‘Boom’. El presentador fue troleado, pero se lo ha tomado con mucho humor, una de sus mejores cualidades.

La bienvenida de Juanra Bonet a los ‘Sulfitos’ ha tenido una inesperada reacción de los concursantes. Los rivales de ellos pusieron en un apuro al presentador cuando este intentó pronunciar el nombre en la presentación. «Ostras… ¿Cómo leo esto? ¿Cjopicloud?», admitió el catalán.

Laura, Santi, Antonia y Andrés le explicaron al conductor del programa a decirlo correctamente para que no tuviera más problemas a lo largo de la entrega del día. Pero el extraño y original nombre no les dio mucha suerte, ya que fueron eliminados por los ‘Sindulfos’.

No hay quien destrone en #A3Boom a los ‘Sindulfos’. 😌 Pero otra vez se han quedado a dos respuestas del gran premio. 😢 https://t.co/jTUVnMOaIj — ¡Boom! (@A3Boom) February 1, 2022

Además, en ‘Boom’ también se presenció un incómodo momento porque Juanra Bonet tuvo que enfrentarse a las declaraciones de unos de los concursantes de los ‘Sulfitos’. Como es habitual, antes de comenzar a jugar, el comunicador quiso saber cómo estaban: «¿Qué tal? ¿Cómo estáis?», comenzó preguntando el presentador. «Muy bien. Haciendo tiempo aquí para ver ‘Pasapalabra’», soltaba de pronto uno de los participantes.

Esto dejó totalmente descolocado a el catalán, quien no supo cómo reaccionar hasta pasados unos segundos en silencio. De pronto, el conductor de ‘Boom’ estalló en carcajadas al no esperarse ese comentario, lo que fue acompañado por las risas del público presente en el plató.

«Es broma, es broma», se disculpaba el concursante por si había metido la pata, lo que dudó por la reacción del presentador. «No, no. Bien, bien», reaccionaba el presentador, dejando claro que se lo había tomado con humor. «Es un honor ser el telonero de U2 y de The Rolling Stones», contestaba Juanra Bonet.