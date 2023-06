Boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo: ¿quiénes son los testigos de la pareja?

La boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo se ha convertido, con permiso de la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, en el evento de la primavera – verano de 2o23. Te contamos quiénes son los testigos de la pareja en una fecha tan importante para ellos.

Tras desaparecer de forma repentina de Sálvame por culpa de una polémica portada de la revista Lecturas, el colaborador ya lo tiene todo preparado para un enlace que promete ser un auténtico cuento. Los elegidos para firmar el acta y testificar después de la ceremonia serán personas muy cercanas a ellos, algunos muy famosos.

Antes de una gran banquete y una fiesta en el lujoso hotel Ritz de Madrid, los invitados asistirán a la básilica de San Miguel, que se encuentra en pleno Madrid de los Austrias.

En declaraciones a la citada revista, Kiko ha confiado en varias personas de su familia y amigos de su total confianza: «Un íntimo amigo, mi hijo Diego y el padre de mis nietos, Benji, que fue al primero que se lo pedí».

Pero no serán los únicos en tener un papel fundamental en este día: «Mi nieto será el encargado de entregarnos los anillos y me hace muchísima ilusión. Yo no sé las veces que voy a llorar, pero creo que voy a tener motivos».

Por su parte, Marta contará con su madre y su hermana, de las que asegura que «dos pilares fundamentales en mi vida». También serán testigos Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y colaboradora de Mediaset, y dos de sus mejores amigas.

La boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo será muy especial, ya que será uno de los últimos eventos en los que los colaboradores de Sálvame y Viernes Deluxe puedan reunirse, aunque no todos, fuera del plató de Telecinco y las cámaras.